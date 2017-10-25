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Алексей Поддубский: у "СКА-Хабаровска" есть желание пройти гораздо дальше

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский прокомментировал победу над петербургским "Динамо" (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

"Сегодня повторили рекорд клуба (1963 год - выход в 1/4 финала Кубка СССР, - прим.). Есть желание пройти дальше, гораздо дальше", – приводит слова Точилина пресс-служба "СКА-Хабаровск".

Соперником хабаровчан по 1/4 финала станет победитель пары "Шинник" – "Олимпиец".
Теги: Поддубский СКА-Хабаровск
Сегодня, 14:25
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