Алексей Поддубский: у "СКА-Хабаровска" есть желание пройти гораздо дальше

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский прокомментировал победу над петербургским "Динамо" (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России."Сегодня повторили рекорд клуба (1963 год - выход в 1/4 финала Кубка СССР, - прим.). Есть желание пройти дальше, гораздо дальше", – приводит слова Точилина пресс-служба "СКА-Хабаровск".Соперником хабаровчан по 1/4 финала станет победитель пары "Шинник" – "Олимпиец".