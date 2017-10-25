Валерий Рейнгольд: "Спартак" начал матч вальяжно, с пижонством, а во втором тайме прибавил, и все стало на свои места

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в беседе с корреспондентомпрокомментировал игру своей экс-команды в 1/8 финала Кубка России с нальчикским "Спартаком" (5:2).- Москвичи показали довольно-таки уверенную игру, хотя начали встречу вальяжно, с пижонством. Как только пропустили мяч - команда задвигались, побежала. Во всяком случае, хозяева пытались играть на классе, на мастерстве. А во втором тайме прибавили в движении, и все стало на свои места. Конечно, московский "Спартак" гораздо сильнее, но мне он сегодня не очень понравился, потому что надо играть внимательнее. Это хорошо, что против москвичей была команда, которая на порядок слабее, особенно в обороне. Поэтому москвичи сделали все, что сумел - сделал, но все могло быть иначе. По крайней мере, победили и прошли дальше - это самое главное, потому что московские спартаковцы - главные претенденты на победу в Кубке России. Все вылетели, остался только "Амкар", поэтому буду внимательно за этим следить.- Трудно сказать, у москвичей впереди много лидеров, которые играют всегда на пределе. Лидер тот, кто забивает. Вот, сегодня он забил, но нальчикский "Спартак" сам по себе слабый. В следующей игре будет "Ростов", где будет гораздо сложнее. Там и посмотрим, забьет Мельгарехо или нет. Каждый игрок должен быть лидером в команде впереди. Во всяком случае, в московском "Спартаке" в атаке большая конкуренция. Помимо Мельгарехо там есть Зе Луиш, еще войдет в строй Промес, поэтому каждую игру надо проводить с настроением и полностью выкладываться. Я считаю, что Мельгарехо сегодня молодец, сыграл на хорошем уровне. Ему удалось забить два мяча, не каждому это удается, даже против не самой сильной команды.- Я посмотрел сегодня эпизоды игры "Крыльев" с "Рубином". Неплохо выглядели самарцы, "Рубин" сдулся. Молодцы, хорошо играли и дали бой. Интересно будет посмотреть на матч против "Спартака", потому что "Крылья Советов" - играющая команда, это не "Амкар", который закрывается. Я думаю, что "Крылья" будут сами играть и "Спартаку" дадут это делать. Конечно, если посмотреть визуально, москвичи по классу сильнее самарцев. Но понимаете, в кубковых играх на первый план выходит желание и самоотдача, поэтому посмотрим, что из этого всего выйдет. Надеюсь, будет интересный футбол, и Тихонов заведет и замотивирует свою команду на эту встречу.