Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Хомуха: Путин сделал уместное замечание "Зениту"

Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Хомуха высказал мнение по поводу вектора направления развития петербургского клуба, отметив наличие сразу пяти аргентинских футболистов в составе команды.

"Это клубный вектор развития. Но, на мой взгляд, явный перебор. Хотелось бы видеть в "Зените" больше питерских, а их - ограниченное количество. Да, Кузяев прошёл систему "Зенита", но его одного явно недостаточно. Даже с точки зрения посещения матчей болельщиками. Лучше смотреть на тех игроков, которых вырастил сам клуб, чем на большое количество легионеров.

Учитывая, какая сейчас инфраструктура у академии и какие возможности есть у "Зенита", удивляет отсутствие местных воспитанников. "Зениту", в отличие от ЦСКА, в этом плане нечем похвастаться.

Президент России обратил внимание на большое количество легионеров в составе "Зенита" в матче с "Реалом Сосьедад", это было абсолютно уместное и оправданное замечание. Тем не менее в Лиге Европы лимита нет на легионеров", - цитирует Хомуху "СЭ".
Теги: Хомуха Зенит
Сегодня, 10:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.