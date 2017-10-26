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Рашид Рахимов: с таким составом "Зенит" все равно выйдет на первое место

Бывший главный тренер "Локомотива" Рашид Рахимов высказал мнение о предстоящем противостоянии железнодорожников с "Зенитом" в рамках 15-го тура премьер-лиги.

"У "Локомотива" и состав опытный, есть определённая стабильность в игре. Однако у "железнодорожников" нет яркой игры. У "Локомотива" возникают трудности, когда надо вскрывать оборону соперника, играть первым номером. Но во всех остальных ситуациях у команды Юрия Сёмина проблем нет. Каждому сопернику тяжело преодолевать защиту "Локомотива", в обороне "железнодорожники" играют достаточно надёжно. И всё же, несмотря на то что "Локомотив" подкрался к "Зениту", при таком составе рано или поздно команда Роберто Манчини всё равно выйдет вновь на первое место. Вопрос в том, что из имеющихся футболистов нужно постараться выжать максимум. Если этого удастся добиться, то у "Зенита" не будет конкурентов в России.

Таких игроков, которыми обладает клуб из Петербурга, нет ни у кого. А это позволяет Манчини варьировать состав в разных турнирах. А в том, что сейчас "Зенит" не идёт на первом месте, я не вижу ничего удивительного. Так бывает в чемпионате — редко кто способен лидировать от начала до конца. Нынешний сбой — это проблема самого "Зенита". Питерцы должны понимать, что какой бы отрыв ни был, каждый матч надо играть на победу. И я считаю, что предстоящая игра для команды Манчини будет очень тяжёлой. «Локомотив» неплохо действует на выезде и как раз хорош в матчах с командами, входящими в лидирующую группу", - цитирует Рахимова "Спорт уик-энд".
Теги: Рахимов Локомотив Зенит
Сегодня, 10:59
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№4 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 12:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед,
Ну говорит же мВам умный человек, тов.Пивоед,
Вы Высококочтимый ,не побоюсь этого слова :
Патриарх мысли .какими-то пенными и хмельными кругами носитесь
Как Святое Пугало
Вокруг пустой бутылки из под молока....
***
"Ужас,ужас! Какие времена!Какие нравы!!!"(с)
***
Ага.Очень особенно на пустые бутылки в голове...


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" Кое-каму-то надо помочь с едой ? " (с)
Регистрация: 3.06.2012
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а не выйдет сам на первое место - так вытащат за шкирку и длинные уши ..... впервые, чтоль ....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 11:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
smile Рахимов я всегда думал вы умный человек но оказывается не совсем так вы поддаетесь стадному мнению ну какой Зенит чемпион с таким каким составом у них самые слабые русские игроки а аргентинцы среднего уровня и приехали они временно заработать бабла и все им наплевать выиграют золото или нет главное сумма на карте им уже не нравится здесь а будет зимой еще хуже да и Манчини тоже приехал не за титулами а за деньгами у чела временно не было работы вот он и согласился на просьбу Фурсенко, позарился так сказать на бабки
Регистрация: 20.10.2011
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:13) #
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online

Естественно, играть в автобус Локо умеют иначе не шли бы в лидерах.
Будет интересно посмотреть на атакующего Локо, когда они получат от Зенита и пойдут вперед большими силами.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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