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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Рашид Рахимов: с таким составом "Зенит" все равно выйдет на первое место
Бывший главный тренер "Локомотива" Рашид Рахимов высказал мнение о предстоящем противостоянии железнодорожников с "Зенитом" в рамках 15-го тура премьер-лиги.
"У "Локомотива" и состав опытный, есть определённая стабильность в игре. Однако у "железнодорожников" нет яркой игры. У "Локомотива" возникают трудности, когда надо вскрывать оборону соперника, играть первым номером. Но во всех остальных ситуациях у команды Юрия Сёмина проблем нет. Каждому сопернику тяжело преодолевать защиту "Локомотива", в обороне "железнодорожники" играют достаточно надёжно. И всё же, несмотря на то что "Локомотив" подкрался к "Зениту", при таком составе рано или поздно команда Роберто Манчини всё равно выйдет вновь на первое место. Вопрос в том, что из имеющихся футболистов нужно постараться выжать максимум. Если этого удастся добиться, то у "Зенита" не будет конкурентов в России.
Таких игроков, которыми обладает клуб из Петербурга, нет ни у кого. А это позволяет Манчини варьировать состав в разных турнирах. А в том, что сейчас "Зенит" не идёт на первом месте, я не вижу ничего удивительного. Так бывает в чемпионате — редко кто способен лидировать от начала до конца. Нынешний сбой — это проблема самого "Зенита". Питерцы должны понимать, что какой бы отрыв ни был, каждый матч надо играть на победу. И я считаю, что предстоящая игра для команды Манчини будет очень тяжёлой. «Локомотив» неплохо действует на выезде и как раз хорош в матчах с командами, входящими в лидирующую группу", - цитирует Рахимова "Спорт уик-энд".
"У "Локомотива" и состав опытный, есть определённая стабильность в игре. Однако у "железнодорожников" нет яркой игры. У "Локомотива" возникают трудности, когда надо вскрывать оборону соперника, играть первым номером. Но во всех остальных ситуациях у команды Юрия Сёмина проблем нет. Каждому сопернику тяжело преодолевать защиту "Локомотива", в обороне "железнодорожники" играют достаточно надёжно. И всё же, несмотря на то что "Локомотив" подкрался к "Зениту", при таком составе рано или поздно команда Роберто Манчини всё равно выйдет вновь на первое место. Вопрос в том, что из имеющихся футболистов нужно постараться выжать максимум. Если этого удастся добиться, то у "Зенита" не будет конкурентов в России.
Таких игроков, которыми обладает клуб из Петербурга, нет ни у кого. А это позволяет Манчини варьировать состав в разных турнирах. А в том, что сейчас "Зенит" не идёт на первом месте, я не вижу ничего удивительного. Так бывает в чемпионате — редко кто способен лидировать от начала до конца. Нынешний сбой — это проблема самого "Зенита". Питерцы должны понимать, что какой бы отрыв ни был, каждый матч надо играть на победу. И я считаю, что предстоящая игра для команды Манчини будет очень тяжёлой. «Локомотив» неплохо действует на выезде и как раз хорош в матчах с командами, входящими в лидирующую группу", - цитирует Рахимова "Спорт уик-энд".
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