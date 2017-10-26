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Бранислав Иванович может стать доставщиком пиццы (видео)

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович может на один час стать сотрудником "Ollis Club" в рамках благотворительной акции.

Сербский футболист привезет пиццу одному из жителей Санкт-Петербурга после того, как будут собраны все средства для двухлетнего Ивана Ковалёва, у которого острый лимфобластный лейкоз.

Напомним, ранее в рамках проекта Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Артем Дзюба стал кондуктором, Жозе Маурисио - таксистом, Александр Кокорин - продавцом пышек, а Александр Кержаков - уличным художником. Всего в акциях приняло участие уже 10 игроков "Зенита".

Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 12:50
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