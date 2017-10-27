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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гильерме: Паредеса знаю, а вот с остальными аргентинцами "Зенита" путаюсь
Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что не всех аргентинских легионеров команды из Санкт-Петербурга узнает в лицо.
- Когда вам говорят о "Зените", какая первая ассоциация?
- Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому "Зенит" всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу.
- Различаете аргентинцев "Зенита" в лицо?
- Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).
- Кто круче – Паредес или Фернандеш?
- Фернандеш! Никаких сомнений.
- Есть принципиальность в соперничестве с аргентинцами?
- Это потому, что я из Бразилии? Нет, мне все равно. Такое соперничество больше для болельщиков. А я этого фанатизма не разделяю.
СЭ
- Когда вам говорят о "Зените", какая первая ассоциация?
- Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому "Зенит" всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу.
- Различаете аргентинцев "Зенита" в лицо?
- Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).
- Кто круче – Паредес или Фернандеш?
- Фернандеш! Никаких сомнений.
- Есть принципиальность в соперничестве с аргентинцами?
- Это потому, что я из Бразилии? Нет, мне все равно. Такое соперничество больше для болельщиков. А я этого фанатизма не разделяю.
СЭ
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