Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Гильерме: Паредеса знаю, а вот с остальными аргентинцами "Зенита" путаюсь

Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что не всех аргентинских легионеров команды из Санкт-Петербурга узнает в лицо.

- Когда вам говорят о "Зените", какая первая ассоциация?

- Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому "Зенит" всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу.

- Различаете аргентинцев "Зенита" в лицо?

- Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).

- Кто круче – Паредес или Фернандеш?

- Фернандеш! Никаких сомнений.

- Есть принципиальность в соперничестве с аргентинцами?

- Это потому, что я из Бразилии? Нет, мне все равно. Такое соперничество больше для болельщиков. А я этого фанатизма не разделяю.

СЭ
Теги: Гильерме Зенит
Сегодня, 12:52
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ничего, запомнишь)))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.