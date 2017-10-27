Гильерме: Паредеса знаю, а вот с остальными аргентинцами "Зенита" путаюсь

Вратарь "Локомотива" Гильерме перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что не всех аргентинских легионеров команды из Санкт-Петербурга узнает в лицо.- Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому "Зенит" всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу.- Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).- Фернандеш! Никаких сомнений.- Это потому, что я из Бразилии? Нет, мне все равно. Такое соперничество больше для болельщиков. А я этого фанатизма не разделяю.