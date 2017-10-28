Неманья Матич: мы играли против одной из лучших команд в лиге

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" (1:0)."Это было важно для нас. Мы играли против одной из лучших команд в лиге. Благодаря Марсьялю, нам удалось забить и победить. Поздравляем болельщиков, они были хороши сегодня. Болельщикам это понравилось, у нас есть еще три очка. В первом тайме соперник больше владел мячом, но мы создали больше шансов. Они сыграли в отличный футбол, но результат остался за нами. Возможно, что эта победа поможет нам взять титул", - цитирует Матича Sky Sports.