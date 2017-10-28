Анзор Кавазашвили: удивила игра "Спартака" в обороне

2-кратный чемпион СССР и обладатель звания лучшего вратаря страны Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью корреспондентуВладиславу Щеколдину прокомментировал итоги матча "красно-белых" против "Ростова" (2:2) в рамках 15-го тура Премьер-Лиги.- Во-первых, я огорчён тем, что не узнаю "Ростов". Кроме того, удивила игра "Спартака" в обороне. Показателен в этом смысле первый гол хозяев поля: идёт прострел от Бухарова, а два спартаковца просто стоят, и во время удара Ионова Джикия начинает отворачиваться от мяча. Разве можно вообще оставаться "два на два" в таких случаях?! Понятно, что это контратака, но где же остальные футболисты?! Второй пропущенный "Спартаком" гол - навес с углового, Вилюша прозевали и он спокойно сравнивает счёт. Я только недавно хвалил Селихова, который уверенно руководит игрой защитников, но здесь и он допустил оплошность. Во-первых, при стандартах он должен чётко распределять защитников по местам, да и верховые мячи он должен контролировать и стараться выходить на перехват.В целом, "Спартак", несмотря на выездную игру, больше владел инициативой. Команда старалась показывать скоростной футбол, но несмотря на то, что она середину поля проходила быстро, при подходе к штрафной площадке начиналось торможение, что давало "Ростову" время на перестроение. Конечно, были и положительные моменты. Например, гол Фернандо, который просто можно заносить в учебники, хотя этот удар практически взял экс-спартаковец Песьяков. После этого "Спартак" благодаря голу Дениса Глушакова быстро вышел вперёд, но команда упустила победу в самой концовке, когда игроки москвичей потеряли концентрацию и не подстраховали друг друга. Голы "Спартака" в этой встрече стали следствием игры "красно-белых" и индивидуального мастерства футболистов, а пропущенные - следствием самых простых ошибок игроков обороны.Чемпионство? Я и раньше говорил о том, что "Спартак" не повторит свой прошлогодний подвиг. Возможно, команда попадёт в тройку, но не более. Уж слишком часто столичная команда ошибается в обороне. Комбаров, регулярно подключающийся к атакам, в итоге не успевает вернуться и закрыть свою позицию. А Джикия и Таски, честно говоря, часто допускают технические ошибки. Ещё и Ещенко не играл, у которого та же проблема, что и у Комбарова. Ну хорошо, защитники не успевают вернуться, но в таких случаях в первую очередь их позицию должны закрывать полузащитники, но и они не успевают. "Спартаку" повезло, что атака "Ростова" сегодня беззуба. Бухаров, игравший очень агрессивно в "Рубине", уже давно эту агрессию потерял."Спартак" ждёт гостевая игра с "Севильей", и я опасаюсь, что за эти же ошибки в Испании "красно-белые" ответят головой. Да, в Москве "Спартак" разгромил "Севилью", великолепный результат, но вспомните первый тайм... А в гостях будет ещё сложнее, тем более если не исправить ошибки в обороне. Ну и к полузащитникам имеются вопросы, только Глушаков сыграл на хорошем уровне.Я практически не сомневаюсь, что "Спартак" не уступит "Севильи" 1:5. Я уверен, что Селихов вновь сыграет хорошо, а "Спартак" в Испании выступит вторым номером. Но южные и темпераментные коллективы, тем более такого уровня, как "Севилья", будут наказывать за такие ошибки в обороне, и их основной задачей будет доказать своим болельщиком, что пять пропущенных в Москве - это случайность. Хозяева поля будут давить, и выдержит ли защитника москвичей... Я волнуюсь.