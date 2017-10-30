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Владимир Маминов: все же пенальти - это лотерея, и блины вышли комом

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов дал оценку игре 20-го тура первенства ФНЛ с "Енисеем" (1:1). Напомним, его команда по ходу игры не забила два пенальти.

"Тюмень" хочет завоёвывать три очка в каждом матче первенства. Настрой на лидера у нас был двойной. Хотел бы отметить качество футбола, который показала наша команда в игре с "Енисеем". Создавались комбинации, рисунок игры был очень стройным. Наверное, это первый матч, который мы можем занести себе в актив в плане качества футбола после моего прихода в клуб. Мы выигрывали важные единоборства, проходили обостряющие передачи. Задача на матч с "Енисеем" была выполнена.

Конечно, парни остаются после тренировок и выполняют пенальти. Но на поле исполнителя они выбирают сами. В первом пенальти было видно, что футболисты передавали мяч друг другу. Была неуверенность. В итоге решил бить Никита Саламатов. "Тюмень" давно не била пенальти. Всё же это лотерея, и блины вышли комом. Игрок должен брать на себя ответственность и понимать, что ошибка стоит потери турнирных очков. Нужно быть более хладнокровным – об этом я сказал ребятам в раздевалке", - цитирует Маминова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Маминов Тюмень
Сегодня, 08:58
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