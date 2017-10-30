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Голландские судьи обслужат игру Лиги Европы "Зенит" - "Русенборг"

Матч 4-го тура Лиги Европы "Зенит" - "Русенборг" обслужит голландская бригада арбитров, передает "СЭ" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Главным судьей назначен Сердар Гезюбююк. Помогать ему будут Дэви Гооссенс и Бас ван Донген. Дополнительные ассистенты - Деннис Хиглер и Аллард Линдхаут, резервный судья – Ян Врис.

"Локомотив" и "Шериф" рассудит бельгийская бригада арбитров во главе с Себастьеном Дельферьером. Ему будут помогать Ив де Нев и Йо де Вейрдт. Дополнительные ассистенты - Лоуренс Виссер и Александр Буко, резервный судья – Кевин Монтени.
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 13:58
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