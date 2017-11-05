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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Червиченко: это какими надо быть безмозглыми людьми, которые планируют матч "Спартака" и "Зенита" в одно и то же время
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Уфы" (3:1) в рамках 16-го тура чемпионата России.
- Трудовая победа для "Спартака", хотя, на мой взгляд, матч получился скучным. Два просто шедевральных гола москвичи забили, особенно первый, который забил полузащитник Фернандо со штрафного. Второй забитый мяч тоже неплох, но вызывает удивление, что за последнее время все уже знают, что самое опасное в игре Квинси Промеса - это, когда он, смещаясь в центр, перекладывает мяч под другую ногу и дальним ударом закручивает в ворота соперника. По-моему это должно быть первым, что тренер говорит своим защитникам, чтобы они это пресекали. Но даже в этом матче у Промеса снова это отлично получилось.
Хотелось бы еще узнать - это какими надо быть безмозглыми людьми, которые планируют матч "Спартака" и "Зенита" в одно и то же время. Люди должны популизировать футбол, а такими действиями они его только убивают. Поэтому, когда "Спартак" третий мяч забил, я переключился на матч "Рубин" - "Зенит" и пропустил последние 10 минут игры красно-белых, и не знаю, что там происходило.
- Перерыв на матчи сборных сейчас на пользу команде или наоборот?
- Если мы говорим о "Спартаке", то даже не знаю. Спартаковцы более-менее стабильны в этом году, и сложно сказать, улучшит или ухудшит ли перерыв положение команды. Плюс ко всему, в матчах за национальные сборные можно получить травму. В принципе, у спартаковцев есть на сегодняшний день только пару игроков, от которых вообще зависит вся игра красно-белых - это Фернандо и Квинси Промес. И если, не дай Бог, кто-то получит травму, например, Квинси Промес, то вообще все будет для москвичей печально, или потеря того же Георгия Джикии тоже может сильно сказаться на игре спартаковцев. Поэтому игры сборных это всегда риск. Не думаю, что этот перерыв как-то ослабит игру "Спартака". На мой взгляд, матчи за сборные сильно не скажутся на состоянии подопечных Массимо Карреры.
- Можно ли сказать, что так или иначе "Спартак" будет участником чемпионской гонки?
- Я думаю, если прям не чемпионская гонка, то за второе или третье место обязательно поборется "Спартак". Сейчас даже речь не о спартаковцах, потому что они играют в свою силу, выжимают максимум из своих возможностей. На мой взгляд, многое будет зависеть от того, насколько удачно закончат сезон "Локомотив" и "Зенит". Железнодорожники хороши, им периодически везет. Тем более, в конкурсе "Кто лучше договорится с судьей?" он пока лидирует. А "Зенит" сегодня в игре с "Рубином" показал хороший футбол, но опять не залетает мяч. Если питерцев прорвёт и они начнут выигрывать, то у "Спартака" будет мало шансов на борьбу за чемпионство, потому что я считаю, что по игре сине-бело-голубые по игре сильнее спартаковцев.
- Трудовая победа для "Спартака", хотя, на мой взгляд, матч получился скучным. Два просто шедевральных гола москвичи забили, особенно первый, который забил полузащитник Фернандо со штрафного. Второй забитый мяч тоже неплох, но вызывает удивление, что за последнее время все уже знают, что самое опасное в игре Квинси Промеса - это, когда он, смещаясь в центр, перекладывает мяч под другую ногу и дальним ударом закручивает в ворота соперника. По-моему это должно быть первым, что тренер говорит своим защитникам, чтобы они это пресекали. Но даже в этом матче у Промеса снова это отлично получилось.
Хотелось бы еще узнать - это какими надо быть безмозглыми людьми, которые планируют матч "Спартака" и "Зенита" в одно и то же время. Люди должны популизировать футбол, а такими действиями они его только убивают. Поэтому, когда "Спартак" третий мяч забил, я переключился на матч "Рубин" - "Зенит" и пропустил последние 10 минут игры красно-белых, и не знаю, что там происходило.
- Перерыв на матчи сборных сейчас на пользу команде или наоборот?
- Если мы говорим о "Спартаке", то даже не знаю. Спартаковцы более-менее стабильны в этом году, и сложно сказать, улучшит или ухудшит ли перерыв положение команды. Плюс ко всему, в матчах за национальные сборные можно получить травму. В принципе, у спартаковцев есть на сегодняшний день только пару игроков, от которых вообще зависит вся игра красно-белых - это Фернандо и Квинси Промес. И если, не дай Бог, кто-то получит травму, например, Квинси Промес, то вообще все будет для москвичей печально, или потеря того же Георгия Джикии тоже может сильно сказаться на игре спартаковцев. Поэтому игры сборных это всегда риск. Не думаю, что этот перерыв как-то ослабит игру "Спартака". На мой взгляд, матчи за сборные сильно не скажутся на состоянии подопечных Массимо Карреры.
- Можно ли сказать, что так или иначе "Спартак" будет участником чемпионской гонки?
- Я думаю, если прям не чемпионская гонка, то за второе или третье место обязательно поборется "Спартак". Сейчас даже речь не о спартаковцах, потому что они играют в свою силу, выжимают максимум из своих возможностей. На мой взгляд, многое будет зависеть от того, насколько удачно закончат сезон "Локомотив" и "Зенит". Железнодорожники хороши, им периодически везет. Тем более, в конкурсе "Кто лучше договорится с судьей?" он пока лидирует. А "Зенит" сегодня в игре с "Рубином" показал хороший футбол, но опять не залетает мяч. Если питерцев прорвёт и они начнут выигрывать, то у "Спартака" будет мало шансов на борьбу за чемпионство, потому что я считаю, что по игре сине-бело-голубые по игре сильнее спартаковцев.
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