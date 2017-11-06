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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Король дерби и не только. Топ-5 привозов от Васина
Вчера в матче с "Локомотивом" защитник ЦСКА Васин допустил очередную грубейшую ошибку, которая привела к пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Rusfootball.info выбирает пять самых вопиющих эпизодов футбольной жизни Виктора Васина
5. ЦСКА - "Зенит", 22 октября 2017.
В недавнем противостоянии Москвы и Питера "армейцы" выглядели удивительно здорово. Удивительно потому, что игре против "Зенита" предшествовало абсолютно бездарное поражение от "Базеля". Но в игре против самой аргентинской команды России "красно-синие" преобразились. Не смогли забить, хоть и доминировали большую часть первого тайма, а во втором тайме действовали с куда более мощным в плане состава противником на равных.
Но на семидесятой минуте случилось следующее. Дзюба сбрасывал мяч туда, где должен был находиться Кокорин, но там оказался только защитник Васин.
Казалось бы, все довольно просто. Защитник первый на мяче, набегающему Кокорину нужна ещё уйма времени, чтобы добраться до снаряда и пробить. Если беда с техникой, защитнику можно и нужно сыграть понадежнее и попроще. Вынести за боковую, не выдумывая никаких трудностей.
Но Васин не может решить, головой ему играть или ногами. В итоге не делает ничего из этого, промахивается, и Кокорин уже на ударной позиции.
В этом эпизоде повезло, Акинфеев выручил. Но ошибка для центрального защитника чудовищная. Через несколько туров он совершит в этом же роде кое-что подобное (не разберется, какой частью тела ему играть) в игре против "Локомотива", но об этом чуть дальше. А по этому матчу остается признать, что "армейцам" здорово повезло (не умаляя заслуг Акинфеева). Все-таки позиция была убойная.
4. ЦСКА - "Спартак", 12 августа 2017
В последнем дерби всея Руси, как модно писать о матче этих команд, единственный гол "Спартак" забил после ошибки Виктор Васина на бровке. В единоборстве с Промесом Васин победил, - он вообще обычно хорош в единоборствах на втором этаже, - но после этого засуетился и навлек на свои ворота атаку, завершившуюся голом Марио Пашалича.
Момент первый. Васин переборол Квинси и забрал себе мяч. Но как только он опустился, Виктор зачем-то начал дергаться. На скриншоте момент до потери.
Дальше идет отскок в сторону Глушакова. Васин пытается исправиться, но вместо этого окончательно оголяет фланг. Один из его партнёров попробует эту зону закрыть, из-за чего в центре, откуда будет бить Пашалич, не хватит плотности. Ну и, конечно, несчастливый для ЦСКА рикошет...
Заключительный момент эпизода. Васин вне игры, мячом завладел Промес, который и продолжит атаку.
3. ЦСКА - "Локомотив", 21 июля 2017
Во втором туре этого сезона ЦСКА принимал "Локомотив". Тогда еще не было понятно, насколько круты в конце этого года будут парни Юрия Сёмина, так что от "армейцев", которые, кстати, этим же летом "железнодорожников" громили, ждали только победы. Так же считали и футболисты ЦСКА, сконцентрировавшиеся во втором тайме на атаке. Но одна ошибка Виктора Васина полностью изменила ход игры. "Локомотив" во втором тайме вышел вперед (второй раз во встрече) именно после помарки от центрального защитника ЦСКА и потом выиграл эту встречу. Раскадровка здесь вряд ли потребуется. Эпизод надо смотреть целиком, потому что даже после видео тяжело принять однозначное решение.
Сложность эпизода заключается в том, что не совсем понятно, толкал Ари в спину защитника или нет. Кто-то, например, Александр Бубнов считает, "что бразилец (Ари) подтолкнул его (Васина) в спину. Благодаря этому он завладел мячом. Это фол. Показалось, что Васин сыграл неуклюже и организовал привоз, но после повтора стало очевидно, что имело место нарушение правил". Другие считают наоборот и утверждают, если толчок и был, то вряд ли он стал причиной того бешеного пируэта, который выписал Виктор.
Так или иначе - в историю этот момент зашёл. Победный гол "Локомотив" забил благодаря содействию Васина.
2. "Локомотив" - ЦСКА, 5 ноября 2017
Как раз вчерашний матч. Забитого гола после этого момента не случилось, но только потому, что в воротах оказался Игорь Акинфеев, вытащивший одиннадцатиметровый. Но явный просчёт был, так что можно смело включать его в наш, увы, не самый весёлый и радужный хит-парад (Васин всё-таки защитник сборной).
Разберем в три момента. Итак, идет передача из района центрального круга. Васин самый центральный из всех центральных защитников, мяч идет точно на него.
Вместо того, что сыграть ногой, Виктор зачем-то наклоняется и таранит снаряд лбом.
Мяч отскакивает к сопернику, после чего следует заброс на Фарфана, конечно, опережающего Васина. Последует нарушение в штрафной площади и пенальти.
Небольшая цитата Виктора Гончаренко по поводу вопросов журналистов о Викторе Гончаренко. Сказано это было не вчера и не сегодня, но вполне передаст то желание защитить явно неустойчивого психологически футболиста: "Думаю, что для него главное – моя критика, а не то, что пишете вы, специалисты и так далее. Это абсолютно не важно. Сейчас пошла мода: любой опасный момент у наших ворот – виноват Васин. Никто не пытается разобраться, а сразу обвиняют Васина."
1. ЦСКА - "Спартак", 30 апреля 2017
Тут не хочется никаких раскадровок по следующей причине: то, что сделал Васин вы просто должны увидеть. Над этим моментом действительно стоит подумать, потому что это не иначе как секундное помешательство. Других объяснений тут быть не может. В один момент Виктор перечеркнул старания всей игры и открыл дорогу заклятому врагу "красно-синих" к чемпионству. Именно после этой встречи начались разговоры, мол, стало понятно, почему Слуцкий так не хотел привлекать Виктора к основному составу.
Вы и сами прекрасно помните этот момент, но я все равно оставлю его здесь. После него вряд ли стоит что-то еще говорить. Он станет хорошим и самодостаточным завершением этой подборки.
Калёнов Григорий, Rusfootball.info
5. ЦСКА - "Зенит", 22 октября 2017.
В недавнем противостоянии Москвы и Питера "армейцы" выглядели удивительно здорово. Удивительно потому, что игре против "Зенита" предшествовало абсолютно бездарное поражение от "Базеля". Но в игре против самой аргентинской команды России "красно-синие" преобразились. Не смогли забить, хоть и доминировали большую часть первого тайма, а во втором тайме действовали с куда более мощным в плане состава противником на равных.
Но на семидесятой минуте случилось следующее. Дзюба сбрасывал мяч туда, где должен был находиться Кокорин, но там оказался только защитник Васин.
Казалось бы, все довольно просто. Защитник первый на мяче, набегающему Кокорину нужна ещё уйма времени, чтобы добраться до снаряда и пробить. Если беда с техникой, защитнику можно и нужно сыграть понадежнее и попроще. Вынести за боковую, не выдумывая никаких трудностей.
Но Васин не может решить, головой ему играть или ногами. В итоге не делает ничего из этого, промахивается, и Кокорин уже на ударной позиции.
В этом эпизоде повезло, Акинфеев выручил. Но ошибка для центрального защитника чудовищная. Через несколько туров он совершит в этом же роде кое-что подобное (не разберется, какой частью тела ему играть) в игре против "Локомотива", но об этом чуть дальше. А по этому матчу остается признать, что "армейцам" здорово повезло (не умаляя заслуг Акинфеева). Все-таки позиция была убойная.
4. ЦСКА - "Спартак", 12 августа 2017
В последнем дерби всея Руси, как модно писать о матче этих команд, единственный гол "Спартак" забил после ошибки Виктор Васина на бровке. В единоборстве с Промесом Васин победил, - он вообще обычно хорош в единоборствах на втором этаже, - но после этого засуетился и навлек на свои ворота атаку, завершившуюся голом Марио Пашалича.
Момент первый. Васин переборол Квинси и забрал себе мяч. Но как только он опустился, Виктор зачем-то начал дергаться. На скриншоте момент до потери.
Дальше идет отскок в сторону Глушакова. Васин пытается исправиться, но вместо этого окончательно оголяет фланг. Один из его партнёров попробует эту зону закрыть, из-за чего в центре, откуда будет бить Пашалич, не хватит плотности. Ну и, конечно, несчастливый для ЦСКА рикошет...
Заключительный момент эпизода. Васин вне игры, мячом завладел Промес, который и продолжит атаку.
3. ЦСКА - "Локомотив", 21 июля 2017
Во втором туре этого сезона ЦСКА принимал "Локомотив". Тогда еще не было понятно, насколько круты в конце этого года будут парни Юрия Сёмина, так что от "армейцев", которые, кстати, этим же летом "железнодорожников" громили, ждали только победы. Так же считали и футболисты ЦСКА, сконцентрировавшиеся во втором тайме на атаке. Но одна ошибка Виктора Васина полностью изменила ход игры. "Локомотив" во втором тайме вышел вперед (второй раз во встрече) именно после помарки от центрального защитника ЦСКА и потом выиграл эту встречу. Раскадровка здесь вряд ли потребуется. Эпизод надо смотреть целиком, потому что даже после видео тяжело принять однозначное решение.
Сложность эпизода заключается в том, что не совсем понятно, толкал Ари в спину защитника или нет. Кто-то, например, Александр Бубнов считает, "что бразилец (Ари) подтолкнул его (Васина) в спину. Благодаря этому он завладел мячом. Это фол. Показалось, что Васин сыграл неуклюже и организовал привоз, но после повтора стало очевидно, что имело место нарушение правил". Другие считают наоборот и утверждают, если толчок и был, то вряд ли он стал причиной того бешеного пируэта, который выписал Виктор.
Так или иначе - в историю этот момент зашёл. Победный гол "Локомотив" забил благодаря содействию Васина.
2. "Локомотив" - ЦСКА, 5 ноября 2017
Как раз вчерашний матч. Забитого гола после этого момента не случилось, но только потому, что в воротах оказался Игорь Акинфеев, вытащивший одиннадцатиметровый. Но явный просчёт был, так что можно смело включать его в наш, увы, не самый весёлый и радужный хит-парад (Васин всё-таки защитник сборной).
Разберем в три момента. Итак, идет передача из района центрального круга. Васин самый центральный из всех центральных защитников, мяч идет точно на него.
Вместо того, что сыграть ногой, Виктор зачем-то наклоняется и таранит снаряд лбом.
Мяч отскакивает к сопернику, после чего следует заброс на Фарфана, конечно, опережающего Васина. Последует нарушение в штрафной площади и пенальти.
Небольшая цитата Виктора Гончаренко по поводу вопросов журналистов о Викторе Гончаренко. Сказано это было не вчера и не сегодня, но вполне передаст то желание защитить явно неустойчивого психологически футболиста: "Думаю, что для него главное – моя критика, а не то, что пишете вы, специалисты и так далее. Это абсолютно не важно. Сейчас пошла мода: любой опасный момент у наших ворот – виноват Васин. Никто не пытается разобраться, а сразу обвиняют Васина."
1. ЦСКА - "Спартак", 30 апреля 2017
Тут не хочется никаких раскадровок по следующей причине: то, что сделал Васин вы просто должны увидеть. Над этим моментом действительно стоит подумать, потому что это не иначе как секундное помешательство. Других объяснений тут быть не может. В один момент Виктор перечеркнул старания всей игры и открыл дорогу заклятому врагу "красно-синих" к чемпионству. Именно после этой встречи начались разговоры, мол, стало понятно, почему Слуцкий так не хотел привлекать Виктора к основному составу.
Вы и сами прекрасно помните этот момент, но я все равно оставлю его здесь. После него вряд ли стоит что-то еще говорить. Он станет хорошим и самодостаточным завершением этой подборки.
Калёнов Григорий, Rusfootball.info
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