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В социальных сетях посмеялись над сходством Андрея Ещенко и Ленина

В социальных сетях посмеялись над сходством защитника "Спартака" Андрея Ещенко и основателя советского государства Владимира Ленина.

Поводом для шуток стал новый имидж 33-летнего футболиста московского клуба.

Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 18:26
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro131994
Ильичей пол страны

Не ври - таких уродов не больше десятка на все психбольницы
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 18:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Таких Ильичей пол страны
Регистрация: 22.11.2009
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