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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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В социальных сетях посмеялись над сходством Андрея Ещенко и Ленина
В социальных сетях посмеялись над сходством защитника "Спартака" Андрея Ещенко и основателя советского государства Владимира Ленина.
Поводом для шуток стал новый имидж 33-летнего футболиста московского клуба.
Поводом для шуток стал новый имидж 33-летнего футболиста московского клуба.
Владимир Ильич Ещенко pic.twitter.com/47acTeKYq6— Лесик Константин (@kostyalesik) November 7, 2017
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