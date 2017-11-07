В социальных сетях посмеялись над сходством Андрея Ещенко и Ленина

Владимир Ильич Ещенко pic.twitter.com/47acTeKYq6 — Лесик Константин (@kostyalesik) November 7, 2017

В социальных сетях посмеялись над сходством защитника "Спартака" Андрея Ещенко и основателя советского государства Владимира Ленина.Поводом для шуток стал новый имидж 33-летнего футболиста московского клуба.