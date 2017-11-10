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Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак"

Экс-хавбек сборной России Марат Измайлов прокомментировал ситуацию в текущем чемпионате страны.

– Удивлены лидерством «Локомотива»?

– Совсем нет. Наоборот, удивлен был предыдущими сезонами, когда «Локомотив» практически тем же составом, сильным подбором игроков занимал места далеко от призовой тройки. Но уровень чемпионата за последние пару лет немного упал. Могу судить об этом, в частности, по своим первому и второму сезонам в «Краснодаре». Сначала была сумасшедшая конкуренция. Можно вспомнить «Динамо» с Вальбуэна, «Зенит» с Халком, ЦСКА с Мусой и Думбия, «Терек» с Маурисио, Варкеном, «Ростов» с Торбинским, Бухаровым, тот же «Краснодар» с Широковым, Ахмедовым. Чемпионат-2014/15 был очень сильным, мы тогда взяли бронзу, упустив серебро в последнем туре. Но потом клубы потеряли важнейших игроков и стали слабее, как и сама лига.

– А «Локо»?

– Там, напротив, костяк сохранился. Ребята прогрессировали – те же братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш, которого знаю еще по чемпионату Португалии. Это потрясающий футболист. Все при нем: сила, мощь, техника. Поражало, что одно время он не попадал в состав «Локо». Сейчас Фернандеш ключевая фигура команды, ее лидер.

– Способны железнодорожники стать чемпионами в этом сезоне?

– Конечно. Вот-вот восстановятся Ари и Чорлука. Помешать «Локомотиву» может только он сам. Конечно, конкуренция присутствует. Нельзя списывать со счетов «Спартак». Сегодня для меня это самая интересная команда в чемпионате России. Дело в футболистах, которые там играют. Фернандо считаю мастером высочайшего класса. Если бразилец в форме, он делает половину игры своего клуба. Похожий пример был с Диарра в «Локо».

– Другая ваша бывшая команда, «Краснодар», переживает стагнацию. Согласны?

– Очень сильно переживаю за родной клуб. Если бы чувствовал силы помочь «Краснодару» и оказался ему необходим, играл бы там без всяких финансовых условий. Это больше, чем просто контракт. Странно, что классная команда с суперпрофессиональным руководством, отличными условиями показывает неидеальный результат. Найти объяснения тяжело – я не нахожусь внутри клуба.

Советский спорт
Теги: Измайлов Локомотив
Сегодня, 12:44
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6
(2)
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 13:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Найти объяснения тяжело – я не нахожусь внутри клуба.

Фули там искать - стройки заипали...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: XERX
,зальют ведь помоями!!!)))

Почему ?
Помойный игрок любит помои - полное соответствие
Он же этого не стесняется

поэтому шлюба и играет в бомжите.не стесняется.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 13:16) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хочешь,чтобы тебя услышали,упомяни Спартак и будешь услышан...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
№3 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 13:08) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Сила чемпионата определяется играми в еврокубках. А то, о чем говорит Марат - это уровень внутренней конкуренции. Сейчас у многих команд стало меньше денег и поэтому кто то может сохранять и усиливать состав, а кто то нет, вот и вся разница с 14 годом
Регистрация: 2.06.2017
№2 Написал: grisha (Сегодня, 13:02) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
,зальют ведь помоями!!!)))

Почему ?
Помойный игрок любит помои - полное соответствие
Он же этого не стесняется
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 12:58) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зря ты это сказал Маратик ,зальют ведь помоями!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
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