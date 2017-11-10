Денис Глушаков: не знаю, кто у вас лучший, а у меня - Зидан (фото)

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков сделал совместное фото с экс-полузащитником "Ювентуса", "Реала" и сборной Франции Зинедином Зиданом."Не знаю, кто у вас лучший футболист, а у меня - Зинедин Зидан", - подписал Глушаков фото в Инстаграме.