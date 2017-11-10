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Денис Глушаков: не знаю, кто у вас лучший, а у меня - Зидан (фото)

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков сделал совместное фото с экс-полузащитником "Ювентуса", "Реала" и сборной Франции Зинедином Зиданом.

"Не знаю, кто у вас лучший футболист, а у меня - Зинедин Зидан", - подписал Глушаков фото в Инстаграме.

Теги: Глушаков Зидан Сборная России
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 16:12) #
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Тот не частый случай когда согласен с Глушаковым
Регистрация: 23.03.2017
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