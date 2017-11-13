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Сборная Болгарии обыграла команду Саудовской Аравии, Ивелин Попов забил гол

Сборная Болгарии одержала победу над командой Саудовской Аравии в товарищеском матче.

Единственный гол в этой встрече на 81-й минуте забил полузащитник болгар Ивелин Попов из "Спартака".
Теги: Сборная Болгарии Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 22:13
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