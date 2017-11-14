"Нью-Йорк Сити" зимой хочет подписать Яя Туре

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС, в клубе "Нью-Йорк Сити". Об этом в своем твиттере сообщил журналист Джеффа Рютера.Клуб из США уже начал предварительные переговоры по поводу подписания Туре. "Нью-Йорк" хочет, чтобы Туре перешел в МЛС в зимнее трансферное окно.