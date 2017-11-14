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"Нью-Йорк Сити" зимой хочет подписать Яя Туре

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС, в клубе "Нью-Йорк Сити". Об этом в своем твиттере сообщил журналист Джеффа Рютера.

Клуб из США уже начал предварительные переговоры по поводу подписания Туре. "Нью-Йорк" хочет, чтобы Туре перешел в МЛС в зимнее трансферное окно.
Теги: Туре Манчестер Сити Нью-Йорк Трансферы
Сегодня, 16:20
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