Джампьеро Вентура хочет получить 700 тысяч евро за увольнение из сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура готов подать в отставку, о чем сообщалось вчера.– Да, – ответил Вентура.Вентура намеревался получить компенсацию в размере 2,6 миллиона евро за разрыв действующего до лета 2020 года контракта, но тренера устроит и выплата 700 тысяч евро, сообщает Premium Sport.