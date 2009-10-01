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Джампьеро Вентура хочет получить 700 тысяч евро за увольнение из сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура готов подать в отставку, о чем сообщалось вчера.

– Вы обещаете подать в отставку?

– Да, – ответил Вентура.

Вентура намеревался получить компенсацию в размере 2,6 миллиона евро за разрыв действующего до лета 2020 года контракта, но тренера устроит и выплата 700 тысяч евро, сообщает Premium Sport.
Теги: Вентура Сборная Италии
Сегодня, 17:41
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№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kostik
А сколько у нас Капелло отдали)


25млн, должны были, на скольки сошлись, не известно.
Два итальянца, но разница понятна: у Великой сборной России и ставки велики, не то что у футбольных итальянских карликов. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: нетрал (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
номер вайбера? Прыщи посчитаем.

общайся с хомячками ты же из них будешь...привет ...
Регистрация: 26.04.2017
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:03) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: нетрал
Цитата: Сибирячок
ебе любой деревенский ***о расколоти

засунь свой штопаный валенок в свое вонючие хайло уебок прыщавый!


Уверен, что пиздюлей ты оргебаешь регулярно даже от одноклассников. Во двор не ходишь. Школа -дом-инет и вечный бой с тенью. Даже здесь тебе человеком не стать , генетический мусор. Может в личку напишешь свой номер вайбера? Прыщи посчитаем.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
ебе любой деревенский ***о расколоти

засунь свой штопаный валенок в свое вонючие хайло уебок прыщавый!
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Так опозорить страну, должен радоваться, что его прилюдно на кол не посадили, а он еще денег хочет..

Да уж плюсую, для Италии это просто трагедия и нам не понять в каком шоке сейчас эта страна, Вентуре бы залечь на дно в Брюгге в идеале , а он видимо с приличными яйцами мужик. laughing
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 18:54) #
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Обычная мировая практика выплачивать тренеру зарплату полагающуюся ему по контракту. Кто заставлял федерацию подписывать с ним контракт до 20-го года?
Регистрация: 17.02.2008
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:54) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: нетрал
Цитата: Сибирячок
будет вылита? Бутылка? Может выпита? Разбита?

ты по существу деревня...или только описки видишь?

Слышь, сосунок, ты тут не описками занимаешься, ты херню полную несёшь, малограмотная мразь. Тебе любой деревенский ***о расколотит при встрече, а ты тут геройствуешь с тремя классами малообразования.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок,
Весь самогон - в сервант Зенита! smile
Регистрация: 2.08.2013
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 18:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
будет вылита? Бутылка? Может выпита? Разбита?

ты по существу деревня...или только описки видишь?
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:47) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
При Муссолини Вентуру расстреляли бы.

Цитата: нетрал
после вылита!

Что будет вылита? Бутылка? Может выпита? Разбита?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 18:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Так опозорить страну, должен радоваться, что его прилюдно на кол не посадили, а он еще денег хочет..

так же и черчес будет выглядеть после вылета!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Kostik (Сегодня, 18:23) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: tfu
Так опозорить страну, должен радоваться, что его прилюдно на кол не посадили, а он еще денег хочет..

А сколько у нас Капелло отдали)
Регистрация: 20.03.2008
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:06) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Так опозорить страну, должен радоваться, что его прилюдно на кол не посадили, а он еще денег хочет..


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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