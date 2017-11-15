Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:15
Валерий Рейнгольд: арбитр матча Россия - Испания - клоун! А травмировавший Лунева - паразит! (1)
Валерий Рейнгольд: арбитр матча Россия - Испания - клоун! А травмировавший Лунева - паразит! (1)
01:11
Андрей Червиченко: должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником
Андрей Червиченко: должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником
01:01
Герои вечера - Смолов и Алексей Миранчук. Оценки действий нашей сборной в матче против Испании
Герои вечера - Смолов и Алексей Миранчук. Оценки действий нашей сборной в матче против Испании
00:55
Станислав Черчесов: раз Смолов забил два гола, значит сделал свою работу. Но я бы выделил всю команду (1)
Станислав Черчесов: раз Смолов забил два гола, значит сделал свою работу. Но я бы выделил всю команду (1)
00:32
Виталий Мутко: перед игрой попросил Смолова: "Федя, ты сегодня должен забить, тогда стану твоим агентом" (1)
Виталий Мутко: перед игрой попросил Смолова: "Федя, ты сегодня должен забить, тогда стану твоим агентом" (1)
Вчера, 23:55
Жерно Рор: я доволен дебютом Брайана Идову
Жерно Рор: я доволен дебютом Брайана Идову
Вчера, 23:28
Анастасия Мыскина: надеюсь кубок ЧМ останется у нас
Анастасия Мыскина: надеюсь кубок ЧМ останется у нас
Вчера, 22:43
Василий Уткин: игра сборной России – стыд и позор (9)
Василий Уткин: игра сборной России – стыд и позор (9)
Вчера, 22:03
Германия - Франция: стали известны стартовые составы
Германия - Франция: стали известны стартовые составы
Вчера, 22:02
Серхио Агуэро в перерыве матча с Нигерией упал в обморок (7)
Серхио Агуэро в перерыве матча с Нигерией упал в обморок (7)
Вчера, 21:02
Испания объявила состав на игру против сборной России (6)
Испания объявила состав на игру против сборной России (6)
Вчера, 21:02
Игорь Лебедев: в Санкт-Петербурге не повторится такой же ситуации, как в "Лужниках" (7)
Игорь Лебедев: в Санкт-Петербурге не повторится такой же ситуации, как в "Лужниках" (7)
Вчера, 20:27
Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года (1)
Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года (1)
Вчера, 20:26
Сборная России (U-19) не смогла преодолеть отборочный раунд ЧЕ (4)
Сборная России (U-19) не смогла преодолеть отборочный раунд ЧЕ (4)
Вчера, 20:08
Ролан Гусев: сборной России пора показать себя во всей красе (4)
Ролан Гусев: сборной России пора показать себя во всей красе (4)
Вчера, 19:31
Константин Генич: в особые перспективы в матче против Испании для сборной России я не верю (2)
Константин Генич: в особые перспективы в матче против Испании для сборной России я не верю (2)
Андрей Червиченко: должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против Испании (3:3).
- Об игре:
Мне игра нашей команды понравилась. Самое главное - полное отсутствие страха перед, безусловно, более именитым соперником с более именитыми футболистами. От этого ещё более приятно. Так же не могу не отметить прогресс российского коллектива, Станислав Черчесов перепробовал множество вариантов сочетаний на поле, и теперь постепенно подводит команду к состоянию, когда она лучше понимает, что нужно делать и исходя из имеющихся ресурсов воплощает поставленные задачи на поле.
- О двух назначенных пенальти в ворота российской сборной:
Философский вопрос. В нашем чемпионате я и посмешнее пенальти видел. Обратил внимание, что в спорных ситуациях виновниками становятся защитники отечественных клубов, которым в подобных ситуациях пенальти не ставят. А для них, наоборот, в зеркальных ситуациях ставят с удовольствием.
В моменте с Далером Кузяевым, очевидно, никакой руки не было, и это не пенальти. А вот во втором эпизоде и Фёдор Кудряшов заваливал своего оппонента, и Георгий Джикия своего... Такой пенальти не удивил. Но споры всё равно возникли, и здесь я могу сказать, что должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником. Это был товарищеский матч, и расстраиваться из-за этих эпизодов не стоит. Было очевидно, что несмотря на статус товарищеской игры наши футболисты очень сильно разозлили испанцев, которые всё равно бились за победу, но не смогли её добиться и что-то показать.
- О травме Андрея Лунёва после столкновения с Родриго:
Ужасный момент... Разбитая голова... Такие вещи иногда заканчивались фатально, на ум сразу приходит вратарь ЦСКА Сергей Перхун... Вообще, контакт головы с коленом или с шипами - это всегда ужасно. Хочу сказать, что у Лунёва пошла кровь, то есть внутреннего кровоизлияния не было, поэтому, скорее всего, всё обойдётся.
Этот момент подчёркивает, как испанцы хотели выиграть и, вероятно, учитывая два пенальти они понимали, что даже ничьи не заслуживают.
- О том, почему в матче с Аргентиной россияне смотрелись иначе:
Сложно сказать... Матч на матч не приходится. Много разных факторов может быть: стадион, газон, время, болельщики, другой состав... Разные варианты есть. Мне кажется, что аргентинцы сыграли более вязко, и наши утягивались вслед за соперником. А здесь были высокие скорости, и наши в борьбе с соперниками ничуть им не уступали.
- Об игре:
Мне игра нашей команды понравилась. Самое главное - полное отсутствие страха перед, безусловно, более именитым соперником с более именитыми футболистами. От этого ещё более приятно. Так же не могу не отметить прогресс российского коллектива, Станислав Черчесов перепробовал множество вариантов сочетаний на поле, и теперь постепенно подводит команду к состоянию, когда она лучше понимает, что нужно делать и исходя из имеющихся ресурсов воплощает поставленные задачи на поле.
- О двух назначенных пенальти в ворота российской сборной:
Философский вопрос. В нашем чемпионате я и посмешнее пенальти видел. Обратил внимание, что в спорных ситуациях виновниками становятся защитники отечественных клубов, которым в подобных ситуациях пенальти не ставят. А для них, наоборот, в зеркальных ситуациях ставят с удовольствием.
В моменте с Далером Кузяевым, очевидно, никакой руки не было, и это не пенальти. А вот во втором эпизоде и Фёдор Кудряшов заваливал своего оппонента, и Георгий Джикия своего... Такой пенальти не удивил. Но споры всё равно возникли, и здесь я могу сказать, что должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником. Это был товарищеский матч, и расстраиваться из-за этих эпизодов не стоит. Было очевидно, что несмотря на статус товарищеской игры наши футболисты очень сильно разозлили испанцев, которые всё равно бились за победу, но не смогли её добиться и что-то показать.
- О травме Андрея Лунёва после столкновения с Родриго:
Ужасный момент... Разбитая голова... Такие вещи иногда заканчивались фатально, на ум сразу приходит вратарь ЦСКА Сергей Перхун... Вообще, контакт головы с коленом или с шипами - это всегда ужасно. Хочу сказать, что у Лунёва пошла кровь, то есть внутреннего кровоизлияния не было, поэтому, скорее всего, всё обойдётся.
Этот момент подчёркивает, как испанцы хотели выиграть и, вероятно, учитывая два пенальти они понимали, что даже ничьи не заслуживают.
- О том, почему в матче с Аргентиной россияне смотрелись иначе:
Сложно сказать... Матч на матч не приходится. Много разных факторов может быть: стадион, газон, время, болельщики, другой состав... Разные варианты есть. Мне кажется, что аргентинцы сыграли более вязко, и наши утягивались вслед за соперником. А здесь были высокие скорости, и наши в борьбе с соперниками ничуть им не уступали.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.