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Франк Рибери восстановился после травмы и вернулся в общую группу

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери восстановился после травмы и вернулся в общую группу, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что француз пока не готов играть.

Приступил к работе и Хуан Бернат. Защитник готов появиться на поле в ближайшем матче чемпионата Германии против "Аугсбурга",
Теги: Рибери Бавария
Вчера, 23:25
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