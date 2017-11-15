Полузащитник "Баварии" Франк Рибери восстановился после травмы и вернулся в общую группу, информирует официальный сайт клуба.Сообщается, что француз пока не готов играть.Приступил к работе и Хуан Бернат. Защитник готов появиться на поле в ближайшем матче чемпионата Германии против "Аугсбурга",