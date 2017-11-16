Владимир Стогниенко: было бы красиво, чтобы карьера Буффона завершилась на ЧМ-2018, но менее великим он не стал

Известный футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко посетил мастер-класс для спортивных журналистов в Уфе.- У меня есть тетрадь со сменными блоками. Перед каждым матчем я исписываю страниц 30 собственной рукой. Но не стоит забывать о переподготовленности. Это такая же ошибка, как и неподготовленность.Я понятия не имею, как писать текста, но соглашаюсь на предложения, потому что платят деньги. Тексты у меня идут тяжело. Пять часов промучился, весь истерзался. Правда, есть книга, но это больше дневник, рассказ о путешествии.- Сборная Италии была сильнейшей в 2006 года, затем два раза не выходила из группы, сейчас просто кризис. Появилась тенденция сочувствовать Буффону, а что ему сочувствовать? Он же чемпион мира, хотя было бы красиво, чтобы карьера закончилась чемпионатом мира, он же не стал менее великим. Непопадание на чемпионат мира – исключительно их вина, но они справятся.- Как-то раз я комментировал невыносимо скучный матч, отвлекся, получилось так, что пропустил замену, потому пытался понять, на кого поменяли. Рассказываю Васе Уткину, а он своей подобной историей делится. Он комментировал одну из встреч кубка Содружества. На трибунах не было никого, и Вася не заметил гол, пока читал составы. Поднимает глаза и понимает, что счет уже был открыт.