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Владимир Стогниенко: лично я был бы счастлив, если бы "Матч ТВ" не появился

Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о своем отношении к телеканалу "Матч ТВ".

"Лично я был бы счастлив, если бы "Матч ТВ" не появился, а мы бы продолжили работать на Шаболовке. Мне интересно, что будет дальше, хочется, чтобы после чемпионата мира на ВГТРК появилось несколько спортивных программ. К примеру, был на немецком АРД, там нет спортивных трансляций, зато воскресенье посвящено обзорам сразу ряда лиг чемпионата Германии, которые пользуются большой популярностью. А у нас в стране рейтинги спортивных трансляций не самые лучшие, надеюсь, ситуация со временем поменяется", - сказал Стогниенко.

Rusfootball.info
Теги: Стогниенко
Сегодня, 16:32
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(5)
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 18:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
эта мадам все разложила ..
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: QoshaK
Мне нравится какой сейчас Матч ТВ. А то что канал убыточный, это другой вопрос. У нас нет конкуренции на рынке спортивных каналов. Всех искоренило государство руками Газпром медиа. Так нельзя. Государство не должно давать разводить беспредел. А не вваливать гос деньги в убыточные проекты.

Нет конкуренции на рынке? А у нас рынок то есть? Когда 95% населения (у нас нищий народ) не готовы даже 1 рубль платить за спорт. Пусти все в свободный конкурентный рынок и весь спорт с ТВ исчезнет вообще!


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 17:34) #
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Цитата: Сибирячок
Жаль, что Стогниенко больше нет на трансляциях. Всё больше орущих тупых коньюктурщиков, подражающих Жоре-ипотеке как в трансляциях , так и в лизании жоп.

Ты сегодня в ударе.. Жора действительно хамно
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 17:18) #
  • -1
  •  (5)

Мне нравится какой сейчас Матч ТВ. А то что канал убыточный, это другой вопрос. У нас нет конкуренции на рынке спортивных каналов. Всех искоренило государство руками Газпром медиа. Так нельзя. Государство не должно давать разводить беспредел. А не вваливать гос деньги в убыточные проекты.
Регистрация: 27.09.2015
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:55) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Всё больше орущих тупых коньюктурщиков

Не смотри! Я не смотрю. Предпочитаю смотреть футбол.

Спортивная журналистика и, в частности, спортивная тележурналистика у нас уже давно "скандальный репортаж".
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Жаль, что Стогниенко больше нет на трансляциях. Всё больше орущих тупых коньюктурщиков, подражающих Жоре-ипотеке как в трансляциях , так и в лизании жоп.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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