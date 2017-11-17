Владимир Стогниенко: лично я был бы счастлив, если бы "Матч ТВ" не появился

Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о своем отношении к телеканалу "Матч ТВ"."Лично я был бы счастлив, если бы "Матч ТВ" не появился, а мы бы продолжили работать на Шаболовке. Мне интересно, что будет дальше, хочется, чтобы после чемпионата мира на ВГТРК появилось несколько спортивных программ. К примеру, был на немецком АРД, там нет спортивных трансляций, зато воскресенье посвящено обзорам сразу ряда лиг чемпионата Германии, которые пользуются большой популярностью. А у нас в стране рейтинги спортивных трансляций не самые лучшие, надеюсь, ситуация со временем поменяется", - сказал Стогниенко.