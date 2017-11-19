Юпп Хайнкес: мы были сконцентрированы и терпеливы

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу своей команды в матче против "Аугсбурга"."Важно, что мы выиграли. "Аугсбург" хорошо начал этот сезон в Бундеслиге. Это очень организованная команда, которая имеет четкий план на игру. С самого начала мы действовали очень хорошо позиционно, были сконцентрированы и терпеливы. Сначала нам пришлось нелегко, потому что соперник играл очень надежно. Но мы прибавили и после 20-25 минут игры действовали выдающимся образом. После перерыва у нас хорошо двигался мяч, и мы сделали ставку на позиционную игру", - цитирует Хайнкеса пресс-служба клуба.