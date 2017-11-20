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Сергей Фурсенко: Манчини планирует доработать свой контракт с "Зенитом" до конца

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о том, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини явходит в круг кандидатов на пост наставника сборной Италии.

"Безусловно, мы слышали слова президента итальянской федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с "Зенитом" до конца. Данная ситуация клуб не беспокоит", – передает слова Фурсенко ТАСС.
Теги: Фурсенко Зенит Манчини
Сегодня, 13:11
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№7 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи тьфу на вас!!!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:48) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
А когда конец-то?

вся Россия ждет..
все зависит кто новым рулевым страны станет..
хотелось бы не из кооператива озеро..и не ленинградского происхождения..

п.с у меня вопрос назрел на свой пост.. а такие остались?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:43) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А когда конец-то?
Регистрация: 9.08.2015
№4 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 14:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Давай на Новый год конец ему устроим, Фурс! И заодно вам всем. Высушим ваше сраное болоте. И высадим деревья и цветы.

деревеньку свою подлатайте...


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№3 Написал: Tokio581 (Сегодня, 14:03) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Давай на Новый год конец ему устроим, Фурс! И заодно вам всем. Высушим ваше сраное болоте. И высадим деревья и цветы.

Ты бы хоть закусывал
Регистрация: 18.04.2016
№2 Написал: SuperZenit Kaliningrad (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Эта ситуация беспокоитв основном мясных, как погляжу.
Слова Фурсенко да Богу в уши.
Регистрация: 20.11.2017
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:13) #
  • -12
  •  (24)
online

Давай на Новый год конец ему устроим, Фурс! И заодно вам всем. Высушим ваше сраное болоте. И высадим деревья и цветы.
Регистрация: 3.03.2007
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