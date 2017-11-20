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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владислав Безбородов и Сергей Карасев назначены на матчи Лиги Европы
Российские арбитры назначены на матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы, передает официальный сайт УЕФА.
Владислав Безбородов обслужит встречу между "Кёльном" и лондонским "Арсеналом". Ассистенты - Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Дополнительные помощники рефери - Кирилл Левников, Игорь Федотов. Четвёртый судья - Алексей Лунев.
Матч в Турции между "Коньяспором" и "Марселем" поручено судить бригаде Сергея Карасёва. Ассистенты - Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные помощники - Сергей Лапочкин, Сергей Иванов. Четвертый рефери - Игорь Демешко.
Владислав Безбородов обслужит встречу между "Кёльном" и лондонским "Арсеналом". Ассистенты - Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Дополнительные помощники рефери - Кирилл Левников, Игорь Федотов. Четвёртый судья - Алексей Лунев.
Матч в Турции между "Коньяспором" и "Марселем" поручено судить бригаде Сергея Карасёва. Ассистенты - Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Дополнительные помощники - Сергей Лапочкин, Сергей Иванов. Четвертый рефери - Игорь Демешко.
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