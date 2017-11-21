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Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
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Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ

Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Марибора" (1:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Об игре:

Если честно, ничего нового мы не увидели. Хорошая атакующая линия "Спартака" нагнетает и давит на соперника, но когда оппонентам в редкие разы удаётся пробиться к воротам - начинается напряжение. Первые 10 минут второго тайма вообще могли привести к фиаско. Я ничего нового не увидел. Обороной надо заниматься: Джикии нет - оборона сразу становится слабее.

- Об игре против "Севильи" и "Марибора" в Москве:

Давайте оставлять матч с испанцами за скобками. Согласно статистике "Спартак" забил пять голов "Севильи" из шести ударов, при этом не подав ни одного углового. Это говорит о многом. Счастье в тот вечер спустилось и всё, фартит любой команде. И "Спартак" проигрывал более слабым командам. Такое случается, и против "Севильи" дома у "Спартака" залетело вообще всё.

Прямо говоря, "красно-белые" сильнее "Марибора", особенно в атакующей линии, но, как мне показалось, начинает проявляться усталость. Она была заметна к 70-й минуте: не так активно прессинговали, не так активно закрывали зоны. Матч против "Краснодара" в чемпионате России отнял много сил, а предстоящая встреча с "Зенитом" отнимет ещё больше. Благо первая часть сезона заканчивается. "Спартак" даёт хорошее движение, хороший темп, но запас сил близок к истощению.

- Об острой реакции СМИ и болельщиков на результат матча с "Марибором":

Честно говоря, я не люблю шапкозакидательские настроения, когда мечты пытаются считать реальностью. Я не понимаю настроения болельщиков. Мне кажется, что выход в Лигу Европы - это уже успех, и у этого "Спартака", думаю, в этом турнире куда больше перспектив, нежели в плей-офф Лиги чемпионов. Да, по деньгам и престижу было бы лучше остаться в ЛЧ, но выступление на этом турнире быстро закончиться, а в Лиге Европы можно будет пободаться. Не нужно развивать здесь стратегию, нужно реально оценивать наши силы, место "Спартака" в европейском футболе, и должно быть понимание, что в плей-офф ЛЧ наши команды, к сожалению, пока что посторонние. Выход на "Баварию", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед", может, зрелищем будет неплохим, но есть ощущение, что увидим мы избиение. А в Лига Европы нашим клубам подходит, они там и побеждали, и у "Спартака" там шансы будут весомее.

- Об игре с "Ливерпулем":

Слышал о рассуждениях, будто "Ливерпулю" ничего не нужно будет в игре со "Спартаком"... Это бред! Почему ничего не нужно?! Деньги за победу в матче не нужны?! Престиж не нужен?! Это советский подход, мол, ничего не нужно, сыграем дублем. Ментальность английского футбола такова, что местные клубы не могут перед своими болельщиками выглядеть как-то неприлично и кому-то отдавать результат. Даже если "Ливерпулю" вообще ничего не нужно будет - выйдут и будут разрывать как последний раз в жизни. У "Спартака" шансов никаких, путёвку в ЛЕ завоевали - и отлично. Не надо бредить.
Теги: Червиченко Спартак Марибор
Сегодня, 23:04
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№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньям сегодня дали по шапке, указали на их место, так они теперь и Червиченко адекват.
Вот что значит, мудрое слово авторитетного человека в час, когда спускаются с небес на землю после смачной, обидной пощёчины. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Nemeton (Сегодня, 23:31) #
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online

Абсолютно всё в дырочку. Третье место это лучший вариант. И не только для Спартака, но и для Ливера и Севухи. Кто-то думает увидеть их четвертьфинале? C 70-ых болею за Ливер. Уверен в ЛЕ они добились бы большего, а так через год кто вспомнит, что они дошли до второго раунда, но там другой менталитет, да и воспоминания давят. Поэтому будут заниматься самоистязанием, надеюсь красиво.
Регистрация: 22.04.2017
№4 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 23:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
сегодня прям адекватно
Регистрация: 18.06.2015
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:19) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
по большому счету прав червь,даже если бы Спартак выиграл сегодня,этого не хватило бы,все равно все бы уперлось в матч Севильи с Марибором,а пнуть бомжей из говночашки гораздо приятнее будет,хоть она нам и даром не нужна
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 23:17) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
С дибилом Комбаровым в составе шансов никаких.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 23:10) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Толстый сегодня адекватен
Регистрация: 30.08.2009
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