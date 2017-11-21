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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
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Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Марибора" (1:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Об игре:
Если честно, ничего нового мы не увидели. Хорошая атакующая линия "Спартака" нагнетает и давит на соперника, но когда оппонентам в редкие разы удаётся пробиться к воротам - начинается напряжение. Первые 10 минут второго тайма вообще могли привести к фиаско. Я ничего нового не увидел. Обороной надо заниматься: Джикии нет - оборона сразу становится слабее.
- Об игре против "Севильи" и "Марибора" в Москве:
Давайте оставлять матч с испанцами за скобками. Согласно статистике "Спартак" забил пять голов "Севильи" из шести ударов, при этом не подав ни одного углового. Это говорит о многом. Счастье в тот вечер спустилось и всё, фартит любой команде. И "Спартак" проигрывал более слабым командам. Такое случается, и против "Севильи" дома у "Спартака" залетело вообще всё.
Прямо говоря, "красно-белые" сильнее "Марибора", особенно в атакующей линии, но, как мне показалось, начинает проявляться усталость. Она была заметна к 70-й минуте: не так активно прессинговали, не так активно закрывали зоны. Матч против "Краснодара" в чемпионате России отнял много сил, а предстоящая встреча с "Зенитом" отнимет ещё больше. Благо первая часть сезона заканчивается. "Спартак" даёт хорошее движение, хороший темп, но запас сил близок к истощению.
- Об острой реакции СМИ и болельщиков на результат матча с "Марибором":
Честно говоря, я не люблю шапкозакидательские настроения, когда мечты пытаются считать реальностью. Я не понимаю настроения болельщиков. Мне кажется, что выход в Лигу Европы - это уже успех, и у этого "Спартака", думаю, в этом турнире куда больше перспектив, нежели в плей-офф Лиги чемпионов. Да, по деньгам и престижу было бы лучше остаться в ЛЧ, но выступление на этом турнире быстро закончиться, а в Лиге Европы можно будет пободаться. Не нужно развивать здесь стратегию, нужно реально оценивать наши силы, место "Спартака" в европейском футболе, и должно быть понимание, что в плей-офф ЛЧ наши команды, к сожалению, пока что посторонние. Выход на "Баварию", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед", может, зрелищем будет неплохим, но есть ощущение, что увидим мы избиение. А в Лига Европы нашим клубам подходит, они там и побеждали, и у "Спартака" там шансы будут весомее.
- Об игре с "Ливерпулем":
Слышал о рассуждениях, будто "Ливерпулю" ничего не нужно будет в игре со "Спартаком"... Это бред! Почему ничего не нужно?! Деньги за победу в матче не нужны?! Престиж не нужен?! Это советский подход, мол, ничего не нужно, сыграем дублем. Ментальность английского футбола такова, что местные клубы не могут перед своими болельщиками выглядеть как-то неприлично и кому-то отдавать результат. Даже если "Ливерпулю" вообще ничего не нужно будет - выйдут и будут разрывать как последний раз в жизни. У "Спартака" шансов никаких, путёвку в ЛЕ завоевали - и отлично. Не надо бредить.
- Об игре:
Если честно, ничего нового мы не увидели. Хорошая атакующая линия "Спартака" нагнетает и давит на соперника, но когда оппонентам в редкие разы удаётся пробиться к воротам - начинается напряжение. Первые 10 минут второго тайма вообще могли привести к фиаско. Я ничего нового не увидел. Обороной надо заниматься: Джикии нет - оборона сразу становится слабее.
- Об игре против "Севильи" и "Марибора" в Москве:
Давайте оставлять матч с испанцами за скобками. Согласно статистике "Спартак" забил пять голов "Севильи" из шести ударов, при этом не подав ни одного углового. Это говорит о многом. Счастье в тот вечер спустилось и всё, фартит любой команде. И "Спартак" проигрывал более слабым командам. Такое случается, и против "Севильи" дома у "Спартака" залетело вообще всё.
Прямо говоря, "красно-белые" сильнее "Марибора", особенно в атакующей линии, но, как мне показалось, начинает проявляться усталость. Она была заметна к 70-й минуте: не так активно прессинговали, не так активно закрывали зоны. Матч против "Краснодара" в чемпионате России отнял много сил, а предстоящая встреча с "Зенитом" отнимет ещё больше. Благо первая часть сезона заканчивается. "Спартак" даёт хорошее движение, хороший темп, но запас сил близок к истощению.
- Об острой реакции СМИ и болельщиков на результат матча с "Марибором":
Честно говоря, я не люблю шапкозакидательские настроения, когда мечты пытаются считать реальностью. Я не понимаю настроения болельщиков. Мне кажется, что выход в Лигу Европы - это уже успех, и у этого "Спартака", думаю, в этом турнире куда больше перспектив, нежели в плей-офф Лиги чемпионов. Да, по деньгам и престижу было бы лучше остаться в ЛЧ, но выступление на этом турнире быстро закончиться, а в Лиге Европы можно будет пободаться. Не нужно развивать здесь стратегию, нужно реально оценивать наши силы, место "Спартака" в европейском футболе, и должно быть понимание, что в плей-офф ЛЧ наши команды, к сожалению, пока что посторонние. Выход на "Баварию", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед", может, зрелищем будет неплохим, но есть ощущение, что увидим мы избиение. А в Лига Европы нашим клубам подходит, они там и побеждали, и у "Спартака" там шансы будут весомее.
- Об игре с "Ливерпулем":
Слышал о рассуждениях, будто "Ливерпулю" ничего не нужно будет в игре со "Спартаком"... Это бред! Почему ничего не нужно?! Деньги за победу в матче не нужны?! Престиж не нужен?! Это советский подход, мол, ничего не нужно, сыграем дублем. Ментальность английского футбола такова, что местные клубы не могут перед своими болельщиками выглядеть как-то неприлично и кому-то отдавать результат. Даже если "Ливерпулю" вообще ничего не нужно будет - выйдут и будут разрывать как последний раз в жизни. У "Спартака" шансов никаких, путёвку в ЛЕ завоевали - и отлично. Не надо бредить.
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