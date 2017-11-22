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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Георгий Щенников: надо посмотреть, был офсайд в моем голе или не было
Защитник ЦСКА Георгий Щенников после победы над "Бенфикой" в Лиге чемпионов рассказал о своем повреждении.
- Травма? До конца не понял, что с ногой. Поеду на снимок и будет все ясно.
- Виктор Гончаренко сказал, что менять вас не хотелось. Насколько тяжело было играть с повреждением?
- Тяжело. Но в целом терпимо.
- Эпизод с голом хорошо помните? Вас удалось сделать четыре касания подряд в штрафной.
- Натхо сделал очень хорошую передачу в штрафную. Надо посмотреть, был офсайд или не было. Еще не смотрел. Сыграл по ситуации.
Rusfootball.info
- Травма? До конца не понял, что с ногой. Поеду на снимок и будет все ясно.
- Виктор Гончаренко сказал, что менять вас не хотелось. Насколько тяжело было играть с повреждением?
- Тяжело. Но в целом терпимо.
- Эпизод с голом хорошо помните? Вас удалось сделать четыре касания подряд в штрафной.
- Натхо сделал очень хорошую передачу в штрафную. Надо посмотреть, был офсайд или не было. Еще не смотрел. Сыграл по ситуации.
Rusfootball.info
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