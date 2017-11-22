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Георгий Щенников: надо посмотреть, был офсайд в моем голе или не было

Защитник ЦСКА Георгий Щенников после победы над "Бенфикой" в Лиге чемпионов рассказал о своем повреждении.

- Травма? До конца не понял, что с ногой. Поеду на снимок и будет все ясно.

- Виктор Гончаренко сказал, что менять вас не хотелось. Насколько тяжело было играть с повреждением?

- Тяжело. Но в целом терпимо.

- Эпизод с голом хорошо помните? Вас удалось сделать четыре касания подряд в штрафной.

- Натхо сделал очень хорошую передачу в штрафную. Надо посмотреть, был офсайд или не было. Еще не смотрел. Сыграл по ситуации.

Rusfootball.info
Сегодня, 22:13
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(0)
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
паршивлюку расскажи

про Вернблума и его мерзкую игру в каждом матче тереть будем? или опустим?
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:27) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Был Жора был.
За такую удачу надо будет вернуть налог примерно таким же эпизодом.
Только тогда вы будете говорить - судья 321.

паршивлюку расскажи
а так да, был,но это как должок в целом за то, как нас (российские команды) судят


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:25) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Был Жора был.
За такую удачу надо будет вернуть налог примерно таким же эпизодом.
Только тогда вы будете говорить - судья 321.
Регистрация: 22.09.2007
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