"ПСЖ" разгромил "Селтик" и побил рекорд Лиги чемпионов

"ПСЖ" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле разгромил "Селтик" - 7:1.Парижане побили рекорд турнира по количеству голов в одном групповом турнире. На их счету 24 мяча. Предыдущее достижение принадлежало дортмундской "Боруссии" - 21 гол.Лига чемпионов5 турМатч 1 - 5:0Дембеле, 1, Неймар, 9, 22, Кавани, 28, Мбаппе, 35, Верратти, 75, Кавани, 79, Алвес, 80"ПСЖ": Ареола, Алвес, Курзава, Маркиньос, Силва, Рабио, Верратти (Мария, 76), Дракслер (Пасторе, 67), Кавани, Мбаппе (Чельсо, 76), Неймар"Селтик": Гордон, Тирни, Боята, Шимунович, Лустиг (Биттон, 13), Форрест, Нтшан (Куасси, 69), Макгрегор, Рогич, Браун, Дембеле (Гриффитс, 77)Предупреждения: Шимунович, 35, Биттон, 45+1Левандовски, 51, Ханни, 63, Толиссо, 77"Андерлехт": Зельс, Спаич, Аппиа, Дешахт, Мбоджи, Кумс, Требель, Дендонкер, Ханни (Бруно, 71), Геркенс (Чуквуемека, 65), Теодорчик (Харбауи, 82)"Бавария": Ульрайх, Зюле, Фридль, Боатенг, Киммих, Видаль (Хуммельс, 87), Руди, Толиссо, Алькантара (Родригес, 44), Роббен (Мартинес, 48), ЛевандовскиПредупреждения: Спаич, 47, Боатенг, 61, Левандовски, 67, Требель, 83, Дендонкер, 83, Ульрайх, 88