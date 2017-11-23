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"ПСЖ" разгромил "Селтик" и побил рекорд Лиги чемпионов

"ПСЖ" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле разгромил "Селтик" - 7:1.

Парижане побили рекорд турнира по количеству голов в одном групповом турнире. На их счету 24 мяча. Предыдущее достижение принадлежало дортмундской "Боруссии" - 21 гол.

Лига чемпионов

5 тур

Матч 1 - 5:0

"ПСЖ" – "Селтик" 7:1

Голы: Дембеле, 1, Неймар, 9, 22, Кавани, 28, Мбаппе, 35, Верратти, 75, Кавани, 79, Алвес, 80

"ПСЖ": Ареола, Алвес, Курзава, Маркиньос, Силва, Рабио, Верратти (Мария, 76), Дракслер (Пасторе, 67), Кавани, Мбаппе (Чельсо, 76), Неймар

"Селтик": Гордон, Тирни, Боята, Шимунович, Лустиг (Биттон, 13), Форрест, Нтшан (Куасси, 69), Макгрегор, Рогич, Браун, Дембеле (Гриффитс, 77)

Предупреждения: Шимунович, 35, Биттон, 45+1

"Андерлехт" – "Бавария" 1:2

Голы: Левандовски, 51, Ханни, 63, Толиссо, 77

"Андерлехт": Зельс, Спаич, Аппиа, Дешахт, Мбоджи, Кумс, Требель, Дендонкер, Ханни (Бруно, 71), Геркенс (Чуквуемека, 65), Теодорчик (Харбауи, 82)

"Бавария": Ульрайх, Зюле, Фридль, Боатенг, Киммих, Видаль (Хуммельс, 87), Руди, Толиссо, Алькантара (Родригес, 44), Роббен (Мартинес, 48), Левандовски

Предупреждения: Спаич, 47, Боатенг, 61, Левандовски, 67, Требель, 83, Дендонкер, 83, Ульрайх, 88
Теги: ПСЖ Селтик Андерлехт Бавария
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