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Георгий Ярцев: это стечение обстоятельств, что у "Спартака" вышло 8 легионеров

Экс-игрок и тренер "Спартака" Георгий Ярцев прокомментировал то, что красно-белые на матч Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) выставили 8 легионеров из-за проблем с травмами.

"Думаю, это просто стечение обстоятельств, которое заставило Карреру пойти на такой шаг. Обычно победный состав (после игры с "Краснодаром (4:1)) не меняют, но здесь особый случай.

У Джикии дисквалификация, Ещенко травмирован, Глушаков и Мельгарехо остались в запасе после небольших повреждений в Краснодаре, а Зобнин еще полностью не восстановился после болезни. Вот тренер и предоставил возможность сказать свое слово легионерам", - передает слова Ярцева "СЭ".
Теги: Ярцев Спартак
Сегодня, 10:59
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6
(3)
№6 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 12:01) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
свинота,учитесь у коней,как надо играть в ЛЧ,это был почти образцово-показательный матч еврокубка...
Регистрация: 9.01.2015
№5 Написал: акула (Сегодня, 11:58) #
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online

ну дык, народные же.
Регистрация: 3.11.2017
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:51) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Факт остается фактом. Так всегда получается, когда скалишься на другие клубы...зеркало лучшее лекарство.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
Вот и еще один камень в огород тех кто за отмену лимита. Одни негры бегали и ничего не смогли, а потому что негра трудно заставить рвать ж*пу за клуб, за страну, за ромбик и т.д. В таком матче можно было и молодых ( в смысле из Спартака-2) выпускать. Посмотрел на заявку команды - ни одного молодого))) Браво Каррера!

у меня вообще складывается ощущение, что Каррера не умеет работать с молодежью! ни один из дубля Спартака у него не заиграл! а посмотрите как играет молодняк в ЦСКА и Локо!
...может Каррере стоит всё же отправить во свояси своих дружков дУрбано и второго не помню, как его (по работе с молодежным составом) и взять вторым Парфенова Димку с Щербаком и Бесчастных! у них Тосно прекрасно физически подготовлено и никаких безумных травм нет с крестами (аж четыре за первую часть сезона) и надрывами мышц, которых вообще не считано НЕТ!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Факел»
Вот и еще один камень в огород тех кто за отмену лимита. Одни негры бегали и ничего не смогли, а потому что негра трудно заставить рвать ж*пу за клуб, за страну, за ромбик и т.д. В таком матче можно было и молодых ( в смысле из Спартака-2) выпускать. Посмотрел на заявку команды - ни одного молодого))) Браво Каррера!


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: pasha Киров (Сегодня, 11:08) #
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  •  (6)

Естественно......Это у других клубов криминал, а у Спартака - стечение обстоятельств....


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
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