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"Вильярреал" обыграл "Астану" и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" в гостях обыграл "Астану".

Лига Европы

5 тур

"Астана" – "Вильярреал" 2:3

Гол: Кабананга, 23, Твумаси, 88 - Раба, 40, Бакамбу, 65, 83

"Астана": Эрич, Шитов, Шомко, Логвиненко (Деспотович, 82), Постников, Аничич, Бейсебеков (Граховач, 68), Маевский, Мужиков (Томасов, 71), Твумаси, Кабананга

"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Марин, Бонера, Руис, Эрнандес, Форнальс (Бакамбу, 60), Тригерос, Раба (Герра, 77), Бакка (Сориано, 67), Сансоне

Предупреждения: Шомко, 43, Марин, 63, Маевский, 70, Сансоне, 76, Граховач, 90+3, Кабананга, 90+5
Теги: Вильярреал Астана
Сегодня, 21:02
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
где наша недолегеда реала?снова не переживает из-за непрохождения в состав?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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