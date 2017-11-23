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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Вильярреал" обыграл "Астану" и вышел в плей-офф Лиги Европы
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" в гостях обыграл "Астану".
Лига Европы
5 тур
"Астана" – "Вильярреал" 2:3
Гол: Кабананга, 23, Твумаси, 88 - Раба, 40, Бакамбу, 65, 83
"Астана": Эрич, Шитов, Шомко, Логвиненко (Деспотович, 82), Постников, Аничич, Бейсебеков (Граховач, 68), Маевский, Мужиков (Томасов, 71), Твумаси, Кабананга
"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Марин, Бонера, Руис, Эрнандес, Форнальс (Бакамбу, 60), Тригерос, Раба (Герра, 77), Бакка (Сориано, 67), Сансоне
Предупреждения: Шомко, 43, Марин, 63, Маевский, 70, Сансоне, 76, Граховач, 90+3, Кабананга, 90+5
Лига Европы
5 тур
"Астана" – "Вильярреал" 2:3
Гол: Кабананга, 23, Твумаси, 88 - Раба, 40, Бакамбу, 65, 83
"Астана": Эрич, Шитов, Шомко, Логвиненко (Деспотович, 82), Постников, Аничич, Бейсебеков (Граховач, 68), Маевский, Мужиков (Томасов, 71), Твумаси, Кабананга
"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Марин, Бонера, Руис, Эрнандес, Форнальс (Бакамбу, 60), Тригерос, Раба (Герра, 77), Бакка (Сориано, 67), Сансоне
Предупреждения: Шомко, 43, Марин, 63, Маевский, 70, Сансоне, 76, Граховач, 90+3, Кабананга, 90+5
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