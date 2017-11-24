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"Локомотив" - "Копенгаген": фотоотчет матча

В матче 5-го тура Лиги Европы "Локомотив" на "РЖД Арене" принимал датский "Копенгаген". Встреча завершилась победой железнодорожников - 2:1. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.



























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Теги: Локомотив Фото Копенгаген
Сегодня, 07:50
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