Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Краснодар" готов продать Рената Янбаева

33-летний защитник Ренат Янбаев может покинуть "Краснодар". Клуб ротов рассмотреть предложения от других команд и может отпустить игрока уже в ближайшее трансферное окно, передает "Советский спорт".

В нынешнем сезоне защитник провел в составе "Краснодара" всего три матча.
Теги: Краснодар Янбаев
Сегодня, 12:58
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Чемодан без ручки.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Продать ? Да кому он нужен...


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.