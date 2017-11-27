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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сборная Саудовской Аравии может пригласить Гуса Хиддинка или Дика Адвоката
Бывшие тренеры сборной России Гус Хиддинк и Дик Адвокат являются главными кандидатами на пост наставника сборной Саудовской Аравии, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Voetbalzone.
Напомним, Саудовская Аравия отобралась на ЧМ-2018 под руководством Берта ван Марвейка. После попадания на турнир голландец покинул пост главного тренера команды.
Ему на смену пришел аргентинец Эдгардо Бауса, под руководством которого сборная провела пять товарищеских матчей (две победы, три поражения). В ноябре Бауса был отправлен в отставку.
Напомним, Саудовская Аравия отобралась на ЧМ-2018 под руководством Берта ван Марвейка. После попадания на турнир голландец покинул пост главного тренера команды.
Ему на смену пришел аргентинец Эдгардо Бауса, под руководством которого сборная провела пять товарищеских матчей (две победы, три поражения). В ноябре Бауса был отправлен в отставку.
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