Daily Mail: помимо "Вест Хэма", подписать Федора Смолова хотят "Шальке" и "Байер"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов привлек внимание еще нескольких европейских клубов, информирует Daily Mail.Если ранее сообщалось об интересе к нему лишь английского "Вест Хэма", то теперь им интересуются и в Бундеслиге. Подписать футболиста хотят "Шальке-04" и "Байер".