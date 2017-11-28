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Daily Mail: помимо "Вест Хэма", подписать Федора Смолова хотят "Шальке" и "Байер"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов привлек внимание еще нескольких европейских клубов, информирует Daily Mail.

Если ранее сообщалось об интересе к нему лишь английского "Вест Хэма", то теперь им интересуются и в Бундеслиге. Подписать футболиста хотят "Шальке-04" и "Байер".
Теги: Смолов Вест Хэм Шальке Байер Трансферы Краснодар
Сегодня, 22:08
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№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:23) #
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Если хочет зарабатывать - пусть идет в Шальке.. Газпром ребенка не обидит. Если хочет проверить себя на прочность - в Вест Хэм, там либо поломают, либо станет неплохой, боевой единицей. А если хочет стать стабильным игроком в топовом чемпионате, то лучший выбор - Байер
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну что, "я верю в честность президента"? wink
Регистрация: 2.08.2013
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