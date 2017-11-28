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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Daily Mail: помимо "Вест Хэма", подписать Федора Смолова хотят "Шальке" и "Байер"
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов привлек внимание еще нескольких европейских клубов, информирует Daily Mail.
Если ранее сообщалось об интересе к нему лишь английского "Вест Хэма", то теперь им интересуются и в Бундеслиге. Подписать футболиста хотят "Шальке-04" и "Байер".
Если ранее сообщалось об интересе к нему лишь английского "Вест Хэма", то теперь им интересуются и в Бундеслиге. Подписать футболиста хотят "Шальке-04" и "Байер".
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