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Дмитрий Назаров спел песню "Мы "Спартак", а вы - только увы" (видео)

Актер Дмитрий Назаров спел по случаю победы "Спартака" над "Зенитом" (3:1) в рамках 18-го тура премьер-лиги.

"Тишина над Москвой триумфальная,
Спит "Спартак", и болельщик сопит…
Ну а что? Ничего эпохального,
Просто мы обыграли "Зенит".

Жизнь сама по местам всех расставила
От Москвы до промерзшей Невы,
Соблюдая железное правило:
Мы "Спартак", а вы – только увы" - говорится в песне.

"Это ответ рок-музыканту Шнурову. С победой", – написал Назаров в Инстаграме.

Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 15:17
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24
(7)
№24 Написал: Hitman (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ilovefootball
А на Дону команда есть,
Что со счетом 1-6

шлифанула Спартаку))глорье ростовское,в жопе ваша колхозная косилка
Регистрация: 20.04.2017
№23 Написал: нетрал (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Город Шнуров и Ксюш Собчак.

лошадь себе забери не жалко!
Регистрация: 26.04.2017
№22 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:29) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Miss_Z
Цитата: NAG25я прокричу во все горло спартак-чемпион, если Дима Назаров в Питере соберет стадион.

+100500

Цитата: Miss_Z
после прошлого матча он был похож на побитого старого пса. если б и в этот раз облажались, деда бы удар хватил. а тут такой праздник! песни начал писать!


главное чтоб не в загул...


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№21 Написал: ilovefootball (Сегодня, 16:28) #
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online

А на Дону команда есть,
Что со счетом 1-6
Обыграла Спартака
И зовется она...СКА!

Привет Назарову!
Регистрация: 18.03.2013
№20 Написал: safonas (Сегодня, 16:28) #
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online

Цитата: NAG25
я прокричу во все горло спартак-чемпион, если Дима Назаров в Питере соберет стадион.

а духу то хватит?) или так по жизни и ищешь повод соскочить со своих слов давай невыполнимые обязательства?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№19 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NIK-68
Цитата: Skylineдо Шнура ему как до китая раком. в каждом слове сквозит обида за 1-5 в питере.ваш шнурок-полный отстой.Вы все там на лабутенах и в обоссаных штанах-подражаете своему кумиру?

Группировка «Ленинград» дала юбилейный концерт «Двадцать лет на радость» на московском стадионе «Открытие Арена». Арена московского «Спартака» вечером 13 июля собрала рекордные 45 тысяч зрителей.

ДББ
на футбол столько не ходит


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Город Шнуров и Ксюш Собчак.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 16:21) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
до Шнура ему как до китая раком. в каждом слове сквозит обида за 1-5 в питере.

ваш шнурок-полный отстой.Вы все там на лабутенах и в обоссаных штанах-подражаете своему кумиру?
Регистрация: 2.08.2015
№16 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 16:18) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
если бы у Miss,кое что выросло,она была бы man

ну тогда уж хотя бы sir...
не смешно шутишь... confused


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:15) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Skyline
до Шнура ему как до китая раком. в каждом слове сквозит обида за 1-5 в питере.

Почему твы всегда идиоты? Назаров не певец, а артист и ему в куй не упёрся твой стадион.
Зато в отличие от Шнура, у Назарова есть и порядочность и словарный запас без мата.

Питер, вы говно в полном составе.

А песня хороша.

Цитата: NAG25
я прокричу во все горло спартак-чемпион, если Дима Назаров в Питере соберет стадион.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: нетрал (Сегодня, 16:07) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
гнусный повар хотел Славу отравить! а теперь песенки поет .... порево и жорево это очень здорево!
Регистрация: 26.04.2017
№13 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 16:02) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
СУПЕР СЕЙВ!!!!!!!!!!!!! bowtie))))))))))))


--------------------
Гинер, продай клуб!!!
Регистрация: 27.03.2011
№12 Написал: Hitman (Сегодня, 15:48) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Miss_Z
если б и в этот раз облажались,

если бы у Miss,кое что выросло,она была бы man satisfied
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 15:44) #
  • -9
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NAG25
я прокричу во все горло спартак-чемпион, если Дима Назаров в Питере соберет стадион.

laughing laughing laughing


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 15:41) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
до Шнура ему как до китая раком. в каждом слове сквозит обида за 1-5 в питере.

Шнур это просто УВЫ по сравнению с Назаровым,1-5 кроме вас ущербных никто не помнит,потому что у вас нет больше радостей кроме дутых юбилеев и договорняк с Тосно не помог поднять ваш болотный дух
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 15:40) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
я прокричу во все горло спартак-чемпион, если Дима Назаров в Питере соберет стадион.
Регистрация: 24.10.2007
№8 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 15:38) #
  • -9
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
после прошлого матча он был похож на побитого старого пса. если б и в этот раз облажались, деда бы удар хватил. а тут такой праздник! песни начал писать!


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:37) #
  • -7
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
до Шнура ему как до китая раком. в каждом слове сквозит обида за 1-5 в питере.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:35) #
  • -6
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Общий счет за две игры 6-4 в пользу Зенита.
Мясо пьет и гуляет))))
может тут футбол и не нужен???


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:33) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Дмитрий красавец, а главное как культурно smile


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 15:27) #
  • +11
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
и самое главное. все культур-мультур.. smirk
но намек все поняли joy
Регистрация: 28.11.2017
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:23) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
хорошенечно


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 15:21) #
  • +7
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто супер!Привет Шнурку
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:20) #
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Красавелла )))
Регистрация: 30.08.2009
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