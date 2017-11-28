Дмитрий Назаров спел песню "Мы "Спартак", а вы - только увы" (видео)

Актер Дмитрий Назаров спел по случаю победы "Спартака" над "Зенитом" (3:1) в рамках 18-го тура премьер-лиги."Тишина над Москвой триумфальная,Спит "Спартак", и болельщик сопит…Ну а что? Ничего эпохального,Просто мы обыграли "Зенит".Жизнь сама по местам всех расставилаОт Москвы до промерзшей Невы,Соблюдая железное правило:Мы "Спартак", а вы – только увы" - говорится в песне."Это ответ рок-музыканту Шнурову. С победой", – написал Назаров в Инстаграме.