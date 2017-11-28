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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Назаров спел песню "Мы "Спартак", а вы - только увы" (видео)
Актер Дмитрий Назаров спел по случаю победы "Спартака" над "Зенитом" (3:1) в рамках 18-го тура премьер-лиги.
"Тишина над Москвой триумфальная,
Спит "Спартак", и болельщик сопит…
Ну а что? Ничего эпохального,
Просто мы обыграли "Зенит".
Жизнь сама по местам всех расставила
От Москвы до промерзшей Невы,
Соблюдая железное правило:
Мы "Спартак", а вы – только увы" - говорится в песне.
"Это ответ рок-музыканту Шнурову. С победой", – написал Назаров в Инстаграме.
"Тишина над Москвой триумфальная,
Спит "Спартак", и болельщик сопит…
Ну а что? Ничего эпохального,
Просто мы обыграли "Зенит".
Жизнь сама по местам всех расставила
От Москвы до промерзшей Невы,
Соблюдая железное правило:
Мы "Спартак", а вы – только увы" - говорится в песне.
"Это ответ рок-музыканту Шнурову. С победой", – написал Назаров в Инстаграме.
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