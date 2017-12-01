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Президент ФИФА: "Лужники" - это пафос в хорошем смысле слова

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что стадион "Лужники" в Москве является "пафосом" в хорошем смысле этого слова.

"Думаю, что все, кто приедет в Россию, увидят, что это теплая страна, с традициями. Страна, которая отлично принимает. Строятся прекрасные стадионы, "Лужники" - это вообще пафос в хорошем смысле слова. Все, что делается для болельщиков, уникально! Это уникально для всей нашей организации.

Приверженность, которую я вижу в России, начиная с органов управления - (Владимира) Путина до оргкомитета - все проявляют уникальные способности. Я говорю всё это не потому, что я сижу здесь, я действительно так думаю! Это фантастика", - передает слова Инфантино "Р-Спорт".
Теги: Инфантино Лужники
Сегодня, 15:40
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