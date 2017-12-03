Андреас Гранквист: даже более крутые игроки, чем я не забивают с пенальти (видео)

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист прокомментировал итоги встречи с грозненским "Ахматом", в которой он не реализовал пенальти.– По установке тренера главным пенальтистом был Смолов. А я – запасной. Поскольку на Смолове был заработан этот стандарт, то он попросил пробить меня вместо него. Такое случается и это нормально. Почему я не забил? Обычно я выдерживаю паузу, а потом принимаю решение. В этот раз что-то прошло не так, я принял неправильное решение и пробил прямо во вратаря. Это не так страшно, потому что еще более крутые игроки, чем я не забивают с пенальти. В итоге это не помешало победить, что и есть самое главное.– На самом деле, первый тайм был провальным для нас. В перерыве мы были очень расстроены тем, как сыграли. Мы не были достаточно быстры, долго принимали решения и так далее. Это было недостаточно для того, чтобы противостоять "Ахмату". А они были достаточно сильны сегодня и весь первый тайм отыграли неплохо. Мы были злые сами на себя. В перерыве тренер сказал, что не нужно раскисать, а нужно собраться: играть быстрее, упорно, концентрироваться лучше. Так и произошло. Было очень приятно, что мы смогли вырвать эту победу.– Спасибо, что задали этот очень хороший вопрос. Но у меня нет на него внятного ответа. Я не знаю, что происходит. Такое в первый раз в моей карьере: мы очень много пропускаем со стандартов, а сами с них ничего не создаем и не забиваем. Почему такая проблема? Я не знаю. На тренировках мы уделяем должное внимание стандартным положениям, но происходит так, что забить не можем. Причина? Может, отсутствие характера, а может, что и просто не везет. После матча с "Амкаром" у нас будет большой перерыв. Но когда мы соберемся, этот вопрос следует решить кардинально. Нужно что-то делать, найти пути для решения ситуации.– К сожалению или к счастью, но мне "повезло": я получил сегодня желтую карточку и пропущу игру. В Пермь я не поеду. Конечно, что я расстроен. Но буду надеяться и верить в свою команду, что они справятся и выиграют матч.– Конечно, это здорово. Я доволен играть в Сочи, ведь это недалеко от того места, где я сейчас живу. Германия – это сильная команда, против которой будет интересно играть. Это будет тяжелый матч, но, тем не менее, будем играть.– Посмотрим, что случился. У меня здесь заканчивается контракт в конце сезона. После 5 лет здесь нужно двигаться дальше. Плюс у меня еще семья. Их нужно перевезти в Швецию, ведь в семейном плане здесь очень непросто жить. На 100 процентов ничего не решено. Я беседовал с президентом клуба, с топ-менеджементом. Мы закончили наши разговоры на позитивной ноте. Еще ничего не закончено, все может произойти.www.rusfootball.info