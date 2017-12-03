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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вадим Скрипченко: благодарен команде за настрой
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко остался очень доволен игрой своей команды против "Анжи" (4:0).
- Благодарен команде за настрой, с которым она вышла на матч. Игра была за 6 очков. Прессинг, желание огромное, быстрые голы -
всё это поспособствовало тому, что мы держали игру под контролем. Задача во 2-м тайме была не остановиться, не начать играть академично. В итоге забили ещё 1 гол, одержали крупную победу.
- Ставили цель забить быстрые голы?
- Конечно, мы не можем заглянуть, как сложится игра. Но оказать давление хотели в начале хотели.
- Почему долго не делали замен?
- Хорошо команда играла, в целом никто не выпадал. Хотелось сохранять рисунок и объём. В конце вышли молодые ребята, надеюсь, в будущем они станут основными нашими игроками, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш Футбол".
- Благодарен команде за настрой, с которым она вышла на матч. Игра была за 6 очков. Прессинг, желание огромное, быстрые голы -
всё это поспособствовало тому, что мы держали игру под контролем. Задача во 2-м тайме была не остановиться, не начать играть академично. В итоге забили ещё 1 гол, одержали крупную победу.
- Ставили цель забить быстрые голы?
- Конечно, мы не можем заглянуть, как сложится игра. Но оказать давление хотели в начале хотели.
- Почему долго не делали замен?
- Хорошо команда играла, в целом никто не выпадал. Хотелось сохранять рисунок и объём. В конце вышли молодые ребята, надеюсь, в будущем они станут основными нашими игроками, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш Футбол".
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