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Валерий Рейнгольд: на данный момент "Зенит" сильнее "Реала Сосьедад"

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд уверен, что "Зенит" способен победить "Реал Сосьедад" в игре 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Зениту" нужно выиграть только потому что он – "Зенит". Команде нужно напомнить о себе в Европе. На нее давно уже обратили внимание, и нужно поддерживать свой имидж. В остальном нет причин рвать так, чтобы земля из-под ног вылетала и пурга по полю неслась. Травмы ведь тоже не нужны.

Надо сыграть в нормальный футбол. Думаю, в "Зените" это понимают. Свою задачу они уже выполнили. Нужно лишь достойно сыграть. Считаю, что на данный момент "Зенит" сильнее "Реала Сосьедад", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Зенит
Сегодня, 09:57
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(1)
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:30) #
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online

Цитата: Лечащий Врач
Ай,молодец,деда! Сейчас бакланы начнут орать,что ты выздоровел

да с какого он выздоровел, Айболит.
если рассуждает, что Зенит слабее Спартака, но сильнее Сосьедада.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ай,молодец,деда! Сейчас бакланы начнут орать,что ты выздоровел


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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