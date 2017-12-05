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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Мануэль Нойер победил в голосовании за лучшего голкипера мира по версии France Football
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер признан лучшим вратарем мира по версии France Football, сообщает 101 Great Goals.
Анонимным голосованием определяли лучшего вратаря планеты по версии французского издания пять известных в прошлом голкиперов.
Нойер по итогам голосования набрал 30 очков, значительно опередив голкипера "Ювентуса" Джанлуджи Буффона (13). Третье место осталось за голкипером сборной Бельгии и "Челси" Тибо Куртуа (9).
Анонимным голосованием определяли лучшего вратаря планеты по версии французского издания пять известных в прошлом голкиперов.
Нойер по итогам голосования набрал 30 очков, значительно опередив голкипера "Ювентуса" Джанлуджи Буффона (13). Третье место осталось за голкипером сборной Бельгии и "Челси" Тибо Куртуа (9).
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