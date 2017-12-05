Мануэль Нойер победил в голосовании за лучшего голкипера мира по версии France Football

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер признан лучшим вратарем мира по версии France Football, сообщает 101 Great Goals.Анонимным голосованием определяли лучшего вратаря планеты по версии французского издания пять известных в прошлом голкиперов.Нойер по итогам голосования набрал 30 очков, значительно опередив голкипера "Ювентуса" Джанлуджи Буффона (13). Третье место осталось за голкипером сборной Бельгии и "Челси" Тибо Куртуа (9).