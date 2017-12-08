"Локомотив" в матче со "Злином" поддержали 820 болельщиков

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы "Локомотив" в гостевом матче против "Злина" (2:0) поддержали 820 болельщиков.Таким образом, на «"Андрувстадионе", вмещающем 12 566 зрителей, установлен рекорд "Локомотива" на выездах в еврокубках.