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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
У Евгения Баляйкина умерла жена (9)
"Рубин" одержал уверенную победу над хабаровским СКА
В матче 20-го тура чемпионата России "Рубин" дома одержал победу над "СКА-Хабаровск".
Чемпионат России
20 тур
"Рубин" – "СКА-Хабаровск" 3:1
Голы: Азмун, 27, Канунников, 41, Оздоев, 52, Максименко, 78
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Набиуллин, Сорокин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, (Карадениз, 75), Канунников, (Жемалетдинов, 72), Азмун, (Ахметов, 72).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, (Черевко, 75), Димидко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Корян, (Максименко, 23), Карасёв, Маркович, (Христов, 58).
Предупреждения: Набиуллин, 13, Сорокин, 25, Цакташ, 70
Чемпионат России
20 тур
"Рубин" – "СКА-Хабаровск" 3:1
Голы: Азмун, 27, Канунников, 41, Оздоев, 52, Максименко, 78
"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Набиуллин, Сорокин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, (Карадениз, 75), Канунников, (Жемалетдинов, 72), Азмун, (Ахметов, 72).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, (Черевко, 75), Димидко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Корян, (Максименко, 23), Карасёв, Маркович, (Христов, 58).
Предупреждения: Набиуллин, 13, Сорокин, 25, Цакташ, 70
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