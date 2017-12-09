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"Рубин" одержал уверенную победу над хабаровским СКА

В матче 20-го тура чемпионата России "Рубин" дома одержал победу над "СКА-Хабаровск".

Чемпионат России

20 тур

"Рубин" – "СКА-Хабаровск" 3:1

Голы: Азмун, 27, Канунников, 41, Оздоев, 52, Максименко, 78

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Набиуллин, Сорокин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, (Карадениз, 75), Канунников, (Жемалетдинов, 72), Азмун, (Ахметов, 72).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, (Черевко, 75), Димидко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Корян, (Максименко, 23), Карасёв, Маркович, (Христов, 58).

Предупреждения: Набиуллин, 13, Сорокин, 25, Цакташ, 70
Теги: Рубин СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:24
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