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"Депортиво" одержал победу над "Леганесом"

Матч 15-го тура чемпионата Испании "Депортиво" – "Леганес" закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Чемпионат Испании

15 тур

"Депортиво" – "Леганес" 1:0

Гол: Гильерме, 23

"Депортиво": Рубен, Хуанфран, Наварро, Шёр, Сидней, Борхес, Хиль (Вальверди, 87), Гильерме, Чолак (Москера, 90+3), Перес, Лопес

"Леганес": Куэльяр, Тито, Рико, Бустинса, Гарсия, Перес (Гумбау, 46), Эль-Зхар (Наранхо, 69), Габриэл, Эрасо, Шимановски (Амрабат, 53), Бове

Предупреждения: Шер, 27, Перес, 39, Борхес, 47, Гумбау, 61, Бовю, 89, Габриэль, 90, Наварро, 90+4
Теги: Депортиво Леганес
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