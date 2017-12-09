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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
"Депортиво" одержал победу над "Леганесом"
Матч 15-го тура чемпионата Испании "Депортиво" – "Леганес" закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Чемпионат Испании
15 тур
"Депортиво" – "Леганес" 1:0
Гол: Гильерме, 23
"Депортиво": Рубен, Хуанфран, Наварро, Шёр, Сидней, Борхес, Хиль (Вальверди, 87), Гильерме, Чолак (Москера, 90+3), Перес, Лопес
"Леганес": Куэльяр, Тито, Рико, Бустинса, Гарсия, Перес (Гумбау, 46), Эль-Зхар (Наранхо, 69), Габриэл, Эрасо, Шимановски (Амрабат, 53), Бове
Предупреждения: Шер, 27, Перес, 39, Борхес, 47, Гумбау, 61, Бовю, 89, Габриэль, 90, Наварро, 90+4
Чемпионат Испании
15 тур
"Депортиво" – "Леганес" 1:0
Гол: Гильерме, 23
"Депортиво": Рубен, Хуанфран, Наварро, Шёр, Сидней, Борхес, Хиль (Вальверди, 87), Гильерме, Чолак (Москера, 90+3), Перес, Лопес
"Леганес": Куэльяр, Тито, Рико, Бустинса, Гарсия, Перес (Гумбау, 46), Эль-Зхар (Наранхо, 69), Габриэл, Эрасо, Шимановски (Амрабат, 53), Бове
Предупреждения: Шер, 27, Перес, 39, Борхес, 47, Гумбау, 61, Бовю, 89, Габриэль, 90, Наварро, 90+4
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