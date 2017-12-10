Томас Мюллер: все увидели наше "баварское" сердце

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал победу в матче против "Айнтрахта" (1:0)."Все сегодня увидели наше "баварское" сердце. Каждый в нашей команде боролся до конца. Мы получили большое удовольствие и очень рады, что смогли увеличить отрыв в таблице", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.