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Томас Мюллер: все увидели наше "баварское" сердце

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал победу в матче против "Айнтрахта" (1:0).

"Все сегодня увидели наше "баварское" сердце. Каждый в нашей команде боролся до конца. Мы получили большое удовольствие и очень рады, что смогли увеличить отрыв в таблице", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.
Теги: Мюллер Айнтрахт Бавария
Сегодня, 10:02
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