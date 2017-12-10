И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром"

Чемпионат России, 20-ый тур



"Амкар" (Пермь) 1–3 "Краснодар" (Краснодар)



Голы: Форбс, 57 - Грицаенко, 13, Игнатьев, 32, Классон, 46



"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Идову, Зайцев, (Прокофьев, 80), Занев, Конде, Комолов, Костюков, (Форбс, 57), Огуде, Эззатоллахи, (Гол, 57), Бодул.



"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Мамаев, Петров, Газинский, Перейра (Жигулёв, 90), Каборе, Классон, Игнатьев.



Предупреждения: Бодул, 59 - Мартынович, 72

В Перми при 15-градусном морозе "Краснодар" без весомых проблем переиграл местный "Амкар" и ворвался в лигочемпионскую зону, догнав идущий вторым "Зенит". Голами отметились Грицаенко, Игнатьев и Классон, на что хозяева ответили лишь одним точным ударом Форбса. Отчёт о победе "быков" в экстремальных условиях отвашему вниманию.Последний матч перед долгим зимним перерывом в рамках 20-го тура российской премьер-лиги провели между собой "Амкар" и "Краснодар". В морозной Перми, где столбик термометра указывал на -15 градусов по Цельсию, команды старались уйти в отпуск на мажорной ноте."Амкар" испытывает большие проблемы. Текущее 13-ое место в турнирной таблице отправляет команду Гаджи Гаджиева в стыковые матчи, а последняя игра с "Уфой" и вовсе получилась катастрофической. Пермяки уступили со счётом 0-3. Сегодня в запасе хозяев остались полузащитник Януш Гол и защитник Александр Милькович - Гаджиев ищет пути выхода из этого кризиса.Впрочем в плане состава более удивил, конечно, "Краснодар". Если капитан команды Гранквист предсказуемо пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек, то отсутствие лучшего бомбардира команды Фёдора Смолова в заявке можно объяснить лишь нежеланием рисковать игрой при 15-градусном морозе. Учитывая слухи о переходе в "Реал", это может быть правдой. В отсутствие главного форварда команды Шалимов доверил место в атаке воспитаннику "быков", футболисту 1999-го года рождения Ивану Игнатьеву."Краснодар", нещадно критикуемый ещё буквально месяц назад, в последних пяти турах одержал четыре победы, уступив лишь московскому "Спартаку", и находится всего в трёх очках от второго, лигочемпионского места. Шалимов, поблагодаривший после матча предыдущего тура, в котором его команда одержала волевую победу, уступая в два мяча, "настоящих болельщиков", мог быть доволен и сегодняшней игрой.Гости начали с места в карьер, уже на 13-ой минуте встречи открыв счёт в матче. Перейра выполнил навесную передачу от углового флажка, и внезапно набежавший, как шторм, Алексей Грицаенко, ещё один молодой воспитанник "Краснодара", головой забил свой дебютный мяч в премьер-лиге.Быстро открыв счёт в матче, гости полностью завладели игровой инициативой, играя порой очень красиво. Следствием этого стало изящное взятие ворот Нигматуллина во второй раз на 32-ой минуте. Классон отдал мяч Мамаеву на линию штрафной площади, Павел пяткой переправил на Игнатьева, тот, в свою очередь вернул снаряд шведу, который успел добежать до лицевой линии, откуда в касание исполнил прострел на дальнюю штангу, где уже дежурил тот же Игнатьев. Иван и завершил эту великолепную комбинацию.В конце первого тайма "Амкар" пытался сократить отставание в счёте, чтобы во втором было не так тяжело, но забить Синицину у пермяков получилось только во втором тайме. Счёт правда, к тому времени был уже 3-0 в пользу команды Шалимова. Классон, по сути, снял все вопросы о победителе в этой игре, в касание пробив в дальний угол ворот Нигматуллина после передачи от Игнатьева.Хозяева ответили голом престижа на 57-ой минуте, его организовали вышедшие на поле за минуту до этого Януш Гол и Фелицио Браун Форбс. Поляк выполнил передачу из глубины поля к чужой штрафной, а костариканец, уйдя от защитников, оставил не у дел и Андрея Синицына.До конца игры оставалось ещё более получаса, но взбодриться этим удачным действием на поле помимо экстремальных условий на стадионе "Звезда" пермякам не удалось. В роле заводилы выступал Бодул, который исполнял и стандартные положения, и бил сам по воротам гостей, организовав самый опасный момент в концовке встречи, и промахнувшись буквально чуть-чуть. Его усилий оказалось недостаточно.Одержав уверенную победу в гостях, "Краснодар" как минимум на пару часов взбирается в лигочемпионскую зону, догоняя в турнирной таблице "Зенит". Учитывая, что все конкуренты "быков", весной будут играть в плей офф лиги Европы, команда Шалимова может сосредоточиться исключительно на оставшихся 10-и играх чемпионата и постараться занять самое высокое место в своей недолгой истории. "Амкару" же предстоит неприятная борьба за выживание.