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Марко Верратти: Эмери - отличный тренер, мы верим в него

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти высказался о главном тренере парижан Унаи Эмери.

"В команде мы не обсуждаем будущее Эмери. Он хорошо работает, хотя когда он только пришел в команду, ему было сложно. Ушли важные игроки, но при нем многое улучшилось.

Эмери - отличный тренер, мы верим в него. Если мы хотим добиться поставленных задач, нужно поддерживать тренера", - цитирует Верратти Marca.
Теги: Эмери ПСЖ Верратти
Сегодня, 11:15
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№4 Написал: coban сегодня (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюбу в ПСЖ!!
А то совсем уже там. Верят они..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 11:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Эмери - верим!!!!!!!!
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:48) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скажи это Дзюбе
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:32) #
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online

Эмеристы, секта, вам один игрочищааааааа сказал, что он тренеришка stuck_out_tongue


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
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