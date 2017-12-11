Марко Верратти: Эмери - отличный тренер, мы верим в него

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти высказался о главном тренере парижан Унаи Эмери."В команде мы не обсуждаем будущее Эмери. Он хорошо работает, хотя когда он только пришел в команду, ему было сложно. Ушли важные игроки, но при нем многое улучшилось.Эмери - отличный тренер, мы верим в него. Если мы хотим добиться поставленных задач, нужно поддерживать тренера", - цитирует Верратти Marca.