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Артем Ребров: после 0:7 сказал Селихову, что это хорошая школа

Вратарь "Спартака" Артем Ребров, получивший премию "Джентльмен года", рассказал о коллеге Александре Селихове.

– Кто для вас открытие года?

– Селихов. Сильно прибавил. А из других клубов еще Лунев здорово себя проявил.

– 0:7 в Ливерпуле – это позор или несчастный случай?

– Ни то и ни другое. Позор – это клеймо, которое вешают на тебя, если делаешь в жизни какую-то подлость и гадость. А в футболе всегда есть возможность исправиться в следующем матче. И ребята ею воспользовались (в игре с ЦСКА 3:0).

– Для Селихова семь мячей – наверняка сильный личный удар. Какими словами вы его поддержали?

– Старался, наоборот, не заострять на этом внимание. Сказал, что это хорошая проверка и школа. И заверил, что в следующей игре все будет хорошо.

– Главная радость года?

– Конечно, чемпионство.

– А что разочаровало?

– Ничего такого не было, – цитирует Реброва "СЭ".
Теги: Ребров Селихов Спартак
Сегодня, 07:39
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