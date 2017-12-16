У кого получалось не очень. Разочарования этого сезона

Следом за сборной лучших говорим и о тех, чьи дела в нынешнем сезоне шли не так гладкоБольше всего "неудачников" именно в составе "Рубина", и это не должно удивлять. Пока что сезон Бердыев и компания откровенно проваливают и на финише чемпионата, похоже, команда чуть ли не будет вынуждена бороться за выживание. Но это, конечно, не точно - может быть, Курбан Бикиевич в зимний перерыв ещё всё исправит.Рыжикову главный тренер доверял в начале сезона, но Сергей ошибался слишком часто. В результате этого голкипер, с котором "Рубин" долгие годы ассоциировался, проиграл место Джанаеву и потерял место в составе.Летом чемпион нуждался в усилении, а получил это. Сербский защитник выходил в основе считанное число раз и отличался исключительно с негативной стороны. А ведь в начале сезона это приобретение многие считали удачным, мол, получилось столь выгодно увестиигрока.И снова казанцы. На сей раз - центральный защитник. Не очень привычно видеть в списке худших защитников команды Бердыева, правда?Конечно, Бурлак чудил не один. К нему в отдельных матчах присоединялся и Камболов, и Кудряшов. Но Тарас "радовал" своих болельщиков не в пример чаще.Сыграл в этом сезоне Новосельцев только один раз (в Кубке России) и теперь он мелькает исключительно в интернете (точнее, в издевательских мемах). Включаем в список Новосельцева мы не за плохую игру, а за то, что он сделал выбор сидеть на лавке и получать деньги, а не играть. Всё-таки разочарование сильно - футболист, которого мы столько нахваливали после "Ростова", футболист, который мог играть за сборную и расти, оборвал свою карьеру.Ещё пару сезонов назад этого футболиста считали надеждой русского футбола, но защитник никаких ожиданий не оправдал. Казалось бы, проблемы наши (ведь ожидания исходили от нас), но Эльмир не то что расти, он ещё начал и деградировать (как футболист, конечно). Текущий сезон явно это продемонстрировал.У Цаллагова не получилось в "Зените", так что он решил попробовать в "Динамо", но и тут пошло не так гладко. Ибрагима долгое просто не выпускали на поле. Главный (на тот момент) тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев только и оправдывался общими и неясными фразами. При Хохлове Ибрагим начал выходить почаще (правда, ближе к концу года), но опять же показал очень мало хорошего. Всё-таки ждали от него после вызова в "Зенит" гораздо больше.Колоритный француз, когда-то лидер "Кубани", особенно круто выглядевший в еврокубках, превратился в довольно серого полузащитника (в плане игровых умений), а также совершенно несдержанного и в этом плане абсолютно неразумного. Каборе слишком часто фолит, организовывая противнику хорошие штрафные, и может удалиться. Вполне естественно, что на поле он появляется всё меньше.Последний раз говорим о "Рубине" - честное слово. Тем более, долго обсуждать фигуру Оздоева нет большого смысла, здесь и так всё понятно. Несколько лет мы уже ждём, что Оздоев, которого на кои-то чёрт ещё и вызывают в сборную, прибавит и выйдет на новый уровень, но этого не произошло и в этот раз. Куда там - Оздоев, наоборот, впал в кризис, в котором барахтается весь "Рубин"...Шатов никак не может выбраться из той ямы, в которую он угодил ещё при Луческу. Он не играет, довольно редко выходит с замены и ничего особенного не показывает. Хороший этому пример, недавняя игра против "Ахмата", когда Шатов вышел на поле во втором тайме, но по ходу игры был заменен. Судя по всему, у Шатова большие проблемы и как бы этой зимой он питерцев не покинул.От него многого ждали после очень неплохой весны, когда показалось, что у "армейцев" подрастает новый форвард. Не сказать, чтоб очень талантливый и техничный, не самый сильный и габаритный, но вполне сносный нападающий с вполне себе неплохой скоростью. Только вот уже к лету от этого ничего не осталось. Чалов в этом сезоне действует инертно и безвольно. При этом он сильно нервничает и легко порет любой момент. В общем, Чалов из перспективного парня превратился в очередную жертву лимита.А вот игрок, при упоминании которого любой "спартаковский" болельщик злорадно усмехнётся (хотя бы про себя). Дзюба ушёл в Петербург за титулами, но пока что получает там совсем другое. Артём никак не может пробиться в состав при Манчини - иногда он выстреливает и проводит неплохие матчи, но до основы пока далеко. По крайней мере, главный тренер ему ещё как-то доверяет - в отличие от того же Шатова.