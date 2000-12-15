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Дидье Дрогба сменил имидж (фото)

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба сменил имидж.

39-летний форвард опубликовал фотографию себя, побритого налысо.

"15.12.2017 – рождение нового меня", - подписал Дрогба, ныне выступающий за клуб "Финикс Райзинг".

Теги: Дрогба
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь точно негр
Регистрация: 15.08.2016
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