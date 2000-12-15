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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дидье Дрогба сменил имидж (фото)
Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба сменил имидж.
39-летний форвард опубликовал фотографию себя, побритого налысо.
"15.12.2017 – рождение нового меня", - подписал Дрогба, ныне выступающий за клуб "Финикс Райзинг".
39-летний форвард опубликовал фотографию себя, побритого налысо.
"15.12.2017 – рождение нового меня", - подписал Дрогба, ныне выступающий за клуб "Финикс Райзинг".
15/12/2000 was the Beginning,— Didier Drogba (@didierdrogba) December 15, 2017
15/12/2017 Born is the new Me pic.twitter.com/SFB5xac1zn
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