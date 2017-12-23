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Уэйн Руни пожертвовал трем детским фондам по 250 тысяч фунтов

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни пожертвовал трем детским фондам по 250 тысяч фунтов.

Англичанин внес пожертвования детскому хоспису, детской благотворительной организации и обществу по предупреждению жесткого обращения с детьми в Ливерпуле.

Теги: Руни Эвертон
Сегодня, 16:36
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№4 Написал: Alter ego (Сегодня, 17:15) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что тут сказать - молодец!
Регистрация: 17.05.2017
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Кир Мяс
т.е. 750 тысяч фунтов, поражаюсь, когда наши некоторые футболисты подарят несколько пар перчаток или пару футболок и гордятся этим

получают не намного меньше, потому могли б позволить себе построить хотя бы поляны для тех же сирот или еще что
про хосписы вообще молчу
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:48) #
  • +1
  •  (1)

т.е. 750 тысяч фунтов, поражаюсь, когда наши некоторые футболисты подарят несколько пар перчаток или пару футболок и гордятся этим


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:39) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
когда читаю слово хоспис - уже ужасаюсь
а если он детский....тут просто слов нет(


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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