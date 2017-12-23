Уэйн Руни пожертвовал трем детским фондам по 250 тысяч фунтов

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Wayne Rooney has donated ?750,000 to three different children's charities this week.?— PurelyFootball UK (@PurelyFootball) December 23, 2017
? ?250,000 to @ClaireHouse
? ?250,000 to @AlderHey
? ?250,000 to @NSPCC
More than just a footballer? pic.twitter.com/CPCE5mrWn2
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