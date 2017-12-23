Уэйн Руни пожертвовал трем детским фондам по 250 тысяч фунтов

Wayne Rooney has donated ?750,000 to three different children's charities this week.?



? ?250,000 to @ClaireHouse

? ?250,000 to @AlderHey

? ?250,000 to @NSPCC



More than just a footballer? pic.twitter.com/CPCE5mrWn2 — PurelyFootball UK (@PurelyFootball) December 23, 2017

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни пожертвовал трем детским фондам по 250 тысяч фунтов.Англичанин внес пожертвования детскому хоспису, детской благотворительной организации и обществу по предупреждению жесткого обращения с детьми в Ливерпуле.